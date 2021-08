Los fundamentalistas islámicos se han apoderado de provincias, armas estadounidenses e incluso de la libertad de los afganos. Por eso los ciudadanos de ese país están huyendo. Volver a padecer un régimen talibán es un escenario descartado para muchos que prefieren escalar las paredes del aeropuerto de Kabul o cruzar las fronteras rumbo a países vecinos.

Mucho se ha escrito sobre el dominio del grupo terrorista. Pero ¿Qué pasa con la resistencia antitalibán? ¿Existen personas capaces de hacerles frente? La respuesta es que sí hay. En pie están varios afganos y grupos armados que se oponen a la ley sharía y todo lo que trae consigo. El caso más conocido actualmente es la región de Panjshir, en particular el valle de Panjshir, donde se creó el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán (NRF) conformado por soldados del ejército afgano, civiles armados y hasta el exvicepresidente Amrullah Saleh que se refugió en esas tierras.

Es una señal de que los afganos se resisten a perder sus derechos, especialmente las mujeres. Un grupo de trabajadoras de oficinas gubernamentales y activistas protestó recientemente en la calles de Kabul, pidiendo al movimiento talibán roles en la nueva Administración. El Día de la Independencia de Afganistán, también salieron a la calle varios manifestantes en contra de los talibanes. No era una marea de personas, pero sí una señal de que los afganos no olvidarán las libertades obtenidas en las últimas dos décadas. Ahmad Wali Massoud, el hermano del fallecido comandante antitalibán, Ahmed Shá Massoud, declaró lo siguiente:

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban with some Talibs screaming back at protestors, waving their guns at them but finally the protestors passed. pic.twitter.com/yutJcmstAP

