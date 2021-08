Una joven periodista afgana reveló a Fox News que cambia su dirección todos los días para escapar de las garras de los talibanes. «No sé qué me va a pasar, porque si me encuentran me van a matar», confesó a la cadena de noticias norteamericana. Ella oculta su identidad para proteger su integridad física.

En la entrevista, la reportera relató que los talibanes le prohibieron entrar a la sala de redacción en la cual trabaja. Posteriormente, regresó a su casa por temor a que los insurgentes islámicos comenzaran a asesinar a mujeres periodistas.

Dentro de la lista negra de los extremistas islámicos, la joven ocupa uno de los primeros lugares. La periodista aseguró a Fox News que es una férrea opositora al nuevo régimen talibán y que constantemente denuncia al aire las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Afganistán. «Están buscando a las personas que siempre hablaron en su contra», explicó. Es por esto que la comunicadora teme por su vida. «Todos los días, cambio mi dirección para asegurarme de que no puedan rastrearme», afirmó.

Por el momento, la reportera se ha refugiado en casas de amigos. Sin embargo, le preocupa que esto pueda traer represalias contra sus seres queridos o que alguno de ellos la entregue a los talibanes para protegerse. «Mis amigos tienen miedo porque piensan que podrían ser atacados por mi culpa», sentenció. «No sé quién es realmente mi enemigo en este momento».

Sobre el futuro de su país expresó: «No hay esperanza para mí, para mi generación, para mi gente, para las mujeres, especialmente para los periodistas, que tienen mucho miedo. Nadie volverá por Afganistán. Se siente como el final de la historia y el final de Afganistán para mí», concluyó la periodista afgana.

Periodismo, una profesión de alto riesgo en Afganistán

En pocos días en el poder, los extremistas islámicos han reprimido cualquier signo de disidencia o descontento contra el nuevo régimen. Y el periodismo ha sido uno de sus principales objetivos.

Hace pocos días, los talibanes asesinaron a tiros a un familiar de un reportero de la Deutsche Welle (DW) en Afganistán. Estaban registrando casa por casa para hallar al periodista, quien actualmente trabaja en Alemania. Otras personas también resultaron heridas.

Peter Limbourg, director general del medio alemán, calificó este hecho como «increíblemente trágico». Además, afirmó que «ilustra el grave peligro en el que se encuentran todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán». Por otra parte, manifestó que «está claro que los talibanes están llevando a cabo operaciones organizadas de búsqueda de periodistas, tanto en Kabul como en las provincias. ¡El tiempo se acaba!», sentenció en un comunicado.

Fox News también reportó el caso de una corresponsal afgana que hace cinco días atrás debió huir del país ante la amenaza de los talibanes. «No quería salir de Afganistán, pero mi madre me obligó a irme», señaló al medio estadounidense. La comunicadora contó que su mamá le dijo: «Estoy segura de que te matarán porque eres periodista y eres mujer».