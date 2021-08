El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, dice que huyó del país para «evitar el derramamiento de sangre». Subió a un avión el mismo día que los talibanes tomaron Kabul, dejando a su suerte a millones de ciudadanos que posteriormente abandonaron sus hogares para intentar salvarse de la represión de los fundamentalistas. Para completar, el exmandatario habría huido del país con 169 millones de dólares.

“El colapso del régimen… se caracteriza de manera más elocuente por cómo Ghani escapó de Afganistán: cuatro autos llenos de dinero; intentaron meter otra parte del dinero en un helicóptero, pero no cabía. Y parte del dinero quedó tirado en la pista”, declaró a la agencia Associated Press, Nikita Ishchenko, portavoz de la embajada rusa en Kabul.

El expresidente de Afganistán se defiende, dice que se fue «solo con un chaleco y algo de ropa». Desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) declaró que “las acusaciones son mentiras infundadas». Pero el embajador afgano en Tayikistán también lo acusó de lo mismo, y añadió que los 169 millones de dólares salieron «de las arcas del Estado». Mohammad Zahir Aghbar calificó la huida como “una traición al Estado y la nación”, según la reseña de Al Jazeera.

Los últimos días ha sido tema de conversación el interés que Rusia tendría respecto a Afganistán, ya que con los talibanes al mando, el Kremlin podría consolidar poder y expandirse en la región, cosa que no logró en la guerra ruso-afgana y que llevó a las tropas soviéticas a abandonar el país en 1989. Sin embargo, la acusación ha resonado en medios de comunicación internacionales porque la huida de Ghani terminó de dar el triunfo a los talibanes.

JUST IN – Ashraf Ghani is in UAE, fled Afghanistan with 169 million US dollars.https://t.co/E1CEVkRgb4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 18, 2021