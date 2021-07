Washington, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos aseguró este domingo estar «muy preocupado» por las llamadas al «combate» que ha hecho el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, para detener las protestas contra el régimen en la isla, a la vez que defendió la «libertad de expresión y reunión» de los cubanos.

«Estamos muy preocupados por las ‘llamadas al combate’ en Cuba», dijo en un mensaje en Twitter la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Julie Chung, que subrayó el apoyo de la Administración estadounidense al derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba. We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence.

