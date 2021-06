La poca claridad sigue reinando en la manipulación de material nuclear por parte de Irán. Esta vez, el régimen anunció el cierre temporal de la planta nuclear en Bushehr por supuestos problemas técnicos. El hecho también ocurre en el medio de las conversaciones en Viena para restablecer el pacto firmado en 2015.

Ubicada en la ciudad de Bushehr, la central alimenta al sistema eléctrico nacional. Según una nota de AFP la compañía eléctrica instó a los iraníes a reducir su consumo por reparaciones que podrían extenderse por varios días. “Es algo rutinario en el ámbito de las centrales nucleares y se hace una o dos veces al año”, declaró el portavoz de Asuntos Exteriores, Said Khatibzdeh.

Sin embargo, podría haber algo más que simples falla técnicas. A finales de marzo el régimen anunció que la planta nuclear iba a dejar de funcionar culpando a las sanciones económicas estadounidenses por presuntos problemas financieros. No solo eso, han habido sospechosos ataques a la infraestructura y plantas petroquímicas iraníes que convenientemente han servido como excusa para aumentar el enriquecimiento de uranio.

Según las autoridades de ese país, EE. UU. ha sido responsable de los atentados en conjunto con Israel, nación que se opuso desde el principio al pacto nuclear. La movida de fichas de parte de la República Islámica podría no ser más que un juego político para lograr el levantamiento de sanciones.

Irán ha exigido desde 2018 el levantamiento de sanciones de parte de Estados Unidos, estas fueron restablecidas cuando Donald Trump salió del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) por estar «mal negociado».

El reclamo ha sido reiterativo y recrudeció con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Fue prácticamente la primera exigencia que hizo el expresidente Hasan Rohaní a su homólogo. No obstante, todo depende de las actuales reuniones en Viena. El representante de la Unión Europea, Enrique Mora, dijo que están más cerca de alcanzar un acuerdo, «pero aún no llegamos allí».

Mientras tanto, han ocurrido ataques con causas no tan claras pero sí muchas acusaciones. En abril pasado el complejo nuclear Shahid Ahmadi Roshan de Natanz sufrió una explosión que destruyó «cientos de centrifugadoras». Era el quinto ataque según el exjefe de la Organización de Energía Atómica de Irán.

Teherán lo calificó como un caso de «terrorismo nuclear» y culpó directamente a Israel. Además, responsabilizó a EE. UU. El ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, dijo que estaba en manos de Joe Biden y de Kamala Harris que incidentes «peligrosos» como los de Natanz no volvieran a producirse.

Casualmente, como respuesta, Irán aumentó el enriquecimiento de uranio al 60 %. Muy cerca del 90 % necesario para crear una bomba; y muy lejos del 3,67 % fijado en el PAIC.

Nuclear terrorism at Natanz has unleashed dangerous spiral that can only be contained by ending US economic terrorism initiated by Trump

Biden/Harris have a clear choice to make:

Either the Obama/Biden deal

OR

Trump's 'maximum failure' campaign

No alternative. Not much time. pic.twitter.com/7KD1qvwSDT

— Javad Zarif (@JZarif) April 14, 2021