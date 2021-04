Varios gobernadores de EE. UU. se han pronunciado contra el pedido de restablecer el uso obligatorio de mascarilla; alegan haber registrado descensos de contagios y mantienen su posición de defensa de la libertad individual de los ciudadanos.

Un mensaje de rechazo fue enviado por el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy luego de que el presidente Joe Biden instara a los funcionarios a retomar la medida. Pero Alaska no es el único, el gobernador de Texas, Greg Abbott, levantó el mandato el pasado 10 de marzo. Además afirmó que la mayoría de empresas podían abrir a plena capacidad.

Como garantía de esta medida, el gobernador indicó que si las hospitalizaciones por COVID-19 —en cualquiera de las 22 regiones hospitalarias de Texas— superaban el 15 % de la capacidad durante siete días seguidos, un juez del condado «puede usar estrategias de mitigación de COVID en su condado».

Pasaron tres semanas de esa decisión hasta que los casos de contagio llegaron a un mínimo histórico. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mostraron que el promedio móvil de siete días de casos en Texas cayó al nivel más bajo desde mediados de junio, con 1900 nuevos casos en un día. El estado tenía un promedio de 3783 casos.

Everyone now qualifies for a shot. They are highly recommended to prevent getting Covid but always voluntary

This week we have 1 million 1st vaccines available

Today the 7-day Covid positivity rate dropped to a new recorded low: 4.95%

La orden de levantar el mandato de uso obligatorio de mascarilla ha generado polémica entre las autoridades de los estados. Sin embargo los argumentos de sus gobernadores se basarían en números y la información que proveen a los ciudadanos sobre el COVID-19. Aparte de Alaska y Texas, hay otros seis estados que siguen la misma línea.

La medida quedó levantada el pasado 7 de febrero. La gobernadora Kim Reynolds ha mantenido su postura desde el año pasado. En septiembre de 2020, una nota de Associated Press reseñaba que el argumento de Reynolds contra el mandato se reduce a tres puntos:

En febrero de este año, la gobernadora reiteró su idea. «Sabemos lo que tenemos que hacer y no se requiere un mandato del gobierno para hacerlo», dijo. «Antes de noviembre, Iowa no tenía un requisito de máscara, pero la mayoría de los habitantes de Iowa usaban máscaras, y estoy segura de que continuarán haciéndolo».

El gobernador hizo el anuncio este 31 de marzo luego de 8 meses de uso obligatorio de mascarilla. También informó que todos los residentes de Arkansas de 16 años o más ahora, son elegibles para recibir la vacuna COVID-19.

La decisión de levantar el mandato de la mascarilla se produjo después de que el gobernador, en consulta con el secretario José Romero del Departamento de Salud de Arkansas, determinara que Arkansas cumplió con las pautas establecidas el 26 de febrero, indicó una nota de prensa de la gobernación. Las empresas aún tienen derecho a exigir a los clientes que usen máscaras y el gobernador pidió que los ciudadanos respeten estos requisitos.

En el estado eliminó el uso obligatorio de mascarilla a inicios de marzo de este año. Las mascarillas seguirán siendo necesarias cuando no sea posible el distanciamiento social.

Reeves alentó a los habitantes de Mississippi a seguir escuchando los consejos de los funcionarios de salud pública como el Dr. Thomas Dobbs, oficial de salud estatal, quien continúa recomendando que las personas usen mascarillas en público y eviten las reuniones sociales, reseñó Mississippi Today.

Leveling off of cases, admissions and COVID-Like illnesses. We are still at relatively high levels of transmission.

Please:

– Get vaccinated when eligible

– Continue simple prevention strategies (mask in public, skip social gatherings)

– Be careful over Spring Break pic.twitter.com/dPEFA2SMFV

— thomas dobbs (@TCBPubHealth) March 2, 2021