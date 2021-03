Un senador del Partido Demócrata emitió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, abogando por el levantamiento de una de las sanciones impuestas al régimen de Maduro. Chris Murphy, electo por Connecticut, ampara su decisión en la revisión que la administración de Joe Biden está haciendo en torno a las sanciones ordenadas por el expresidente Donald Trump.

La prohibición que pesa sobre la dictadura de Maduro data de noviembre de 2020 cuando Trump restringió el intercambio internacional de petróleo por diésel con Venezuela. Esto ha generado opiniones encontradas.

Murphy ya ha ocupado cargos en el Congreso, desde 2007 hasta 2013 fue miembro de la Cámara de Representantes y posteriormente alcanzó un escaño en el Senado. Es defensor de las políticas de Biden y se ha pronunciado por temas como la crisis fronteriza. A su juicio, el Partido Republicano usa el tema para distraer la atención en Estados Unidos.

«Es un desafío», dijo sobre el volumen de migrantes. Aún así, criticó a la bancada republicana por «tratar de hacer creer a los estadounidenses que la crisis en la frontera es más importante que la continua crisis económica y de atención médica que enfrentan las familias estadounidenses», replicó el medio CT Mirror.

Ahora, en la carta que dirigió a Blinken —difundida por el periodista Joshua Goodman— asegura que la política contra el régimen de Maduro es «equivocada» y que de levantarla, «proporcionaría un alivio vital a millones de venezolanos».

NEW: Senator @ChrisMurphyCT urges @SecBlinken to ease sanctions on Venezuela that ban non-US companies from sending diesel to the country needed to deliver food supplies across the country https://t.co/daZJ58GEm8 pic.twitter.com/lyZIK5cICH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 23, 2021