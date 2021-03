Pasan los días y cada vez más niños cruzan la frontera hacia Estados Unidos sin un adulto que los acompañe. La situación se desborda mientras el Gobierno estadounidense hace malabares para intentar controlar el volumen de migrantes que espera una política más flexible de la administración demócrata. El Gobierno de Joe Biden ha llegado incluso a pagar habitaciones de hotel para albergar a los migrantes. Mientras tanto, aumentan las críticas dentro de su propio partido por las condiciones en las que están los niños migrantes en los albergues.

Si bien las cifras globales de inmigrantes ilegales están causando alarma, dentro de este tema hay un factor que genera mayor preocupación: los menos de edad. Los números van en aumento de acuerdo con los últimos registros. Hasta el 6 de marzo, 3200 niños migrantes no acompañados se encontraban en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), donde han permanecido retenidos por más de los tres días establecidos en la ley, informó CBS News.

Hasta el 16 de marzo, el número había subido a 4500 niños, según registros de CBP reseñados por Washington Examiner. El aumento fue de 31 % luego de una semana. Esto sin contar con que para esa misma fecha, otros 9562 sin padres estaban al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (ORR, en inglés), es decir, hasta la fecha, EE. UU. tenía bajo su custodia unos 14062 menores. Para el 20 de marzo, la CBP supervisaba a más de 5000 niños migrantes no acompañados, según una reciente reseña de Axios.

Migrant child situation by the numbers, per admin officials:

9,562 kids in HHS shelters

~4,500 kids in CBP facilities

Average length of care for kids in HHS custody: 34 days

Nearly 1,000 DHS officials have volunteered to help CBP, HHS at the border

— Stef Kight (@StefWKight) March 18, 2021