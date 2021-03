Inmorales. Así califican desde Estados Unidos las medidas migratorias de Joe Biden que otorgarían amnistía a millones de inmigrantes ilegales. En los últimos días el nuevo presidente ha firmado órdenes ejecutivas que modifican muchas decisiones de la administración anterior, estas y otras políticas no serían más que preocupantes.

El análisis corresponde al Comité de Estudio Republicano (RSC por sus siglas en inglés) que publicó un extenso comunicado llamado «La peligrosa agenda de inmigración de Biden», respecto a las últimas decisiones del mandatario y las que están por venir. Además de la entrada de inmigrantes ilegales, el nuevo gobierno de EEUU podría otorgar miles de millones de dólares a los países centroamericanos de donde provienen y relajar la aplicación de las leyes de inmigración.

Pero las últimas decisiones no vienen solas. A mediados de febrero, los demócratas presentaron ante el Congreso el proyecto de reforma migratoria que planea nacionalizar a 11 millones de indocumentados en un proceso que regularmente toma ocho años. La iniciativa ha sido bautizada como U.S. Citizenship Act of 2021 o la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021.

«Así como la administración Biden presiona para abrir nuestras fronteras a los inmigrantes ilegales, también contempla restringir la capacidad de los estadounidenses para viajar libremente entre nuestros estados. Mientras tanto, las escuelas permanecen cerradas en todo el país», se lee en el documento elaborado por el Comité.

Una carta aparte fue enviada en días recientes a Joe Biden desde la Cámara de Representantes, insistiendo sobre las consecuencias de sus planes.

«La adopción de su administración de la agenda de inmigración de la extrema izquierda está creando una nueva crisis humanitaria en la frontera al atraer a multitudes de hombres, mujeres y niños», señala el texto.

Esta apertura migratoria en tiempos de COVID-19 también pudiera generar una crisis de salud, argumentan los legisladores republicanos.

I joined some of my House colleagues & sent a letter to Biden warning him about the dangers of his far-left immigration policies. The US is taking steps to end the pandemic. A loose border protection plan will put American lives at risk. We must protect our citizens first. pic.twitter.com/u729cXxEKA

— Scott DesJarlais (@DesJarlaisTN04) February 23, 2021