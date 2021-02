El manejo de los recursos económicos que recibió Juan Guaidó durante el año 2020 es un tema que sigue generando dudas. Preguntas van y vienen sobre qué hizo el Gobierno interino con más de 100 millones de dólares otorgados por Estados Unidos y por qué no ha rendido cuentas al respecto.

Guaidó y su equipo hablan poco o casi nada del tema, a pesar de que durante el año pasado anunciaron el financiamiento de numerosas iniciativas supuestamente a favor de la democracia. En el listado figuran algunas como el Fondo de Litigios, el Fondo para la Liberación de Venezuela y programas sociales. A la par, se suman los órganos adscritos al interinato, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), PDVSA y Citgo; y los salarios de los diputados de la Asamblea Nacional.

Esta memoria y cuenta no ha sido presentada, y por eso investigaciones independientes cuestionan adónde se fue todo ese dinero. En total, el Gobierno interino administró alrededor de 104 millones de dólares durante 2020, según una investigación del portal Crónica Uno. El texto pone como ejemplo el Fondo para la Liberación de Venezuela, que tuvo un financiamiento de 80 millones de dólares asignados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés). El dinero salió de cuentas que el Banco Central de Venezuela chavista tenía en EE. UU.

El silencioso Fondo de Litigios

Juan Guaidó enfrenta litigios con el chavismo en el exterior. Uno de los más destacados es la disputa por el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Ambos bandos quieren hacerse con las 30 toneladas valoradas en unos 1000 millones de dólares y han puesto como excusa que parte del fondo lo usarán en la compra de vacunas contra el COVID-19.

Otra disputa legal tiene que ver con los Bonos 2020 que tienen en jaque a Citgo, la principal refinería de PDVSA en el exterior. En 2019, el Gobierno interino inició un litigio a través de la junta ad hoc de PDVSA con los acreedores para evitar perder la filial ante la falta de pagos de la deuda adquirida por el régimen de Nicolás Maduro.

En enero de 2020 Guaidó pidió a la Asamblea Nacional ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares —para 2019 fue de cuatro millones de dólares—, pero la historia tuvo un revés: el partido opositor Primero Justicia (PJ) y la fracción opositora “16 de julio» se reservaron el voto.

El recuento de Crónica Uno menciona que PJ reclamaba que no se había designado todavía al contralor especial para saber cómo se usaron los cuatro millones asignados el año anterior. Además, pidió desarrollar mejor la nueva petición. El nuevo monto fue aprobado, pero en el medio hubo ruidos como la renuncia del procurador especial, José Ignacio Hernández, por la contratación de abogados para los litigios sin fondos disponibles.

Sigue sin haber algún informe sobre todo ese dinero. Tampoco se sabe de sus resultados operativos (juicios ganados / perdidos, activos recuperados / no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuáles escritorios jurídicos a lo largo de 2020, cita el portal.

Presupuesto fantasma

El siguiente punto a tomar en cuenta es el Fondo para la liberación de Venezuela. En 2020, la AN aprobó la ley que regulaba su funcionamiento y posteriormente presentó una estructura de gastos basada en los 80 millones de dólares otorgados por el Departamento de Estado de EE. UU.

La tabla de distribución de gastos obtenida por el portal de noticias muestra distintos montos: $ 45,8 millones para programas sociales; $ 1,2 millones para magistrados en el exilio; $ 7,6 millones para asuntos exteriores o $ 4,5 para comunicaciones.

Pero un año después hay poca información de los resultados de esa inversión. Respecto a programas sociales, uno de ellos fue «Héroes de la Salud», creado para asignar bonos de 300 dólares al personal de salud de Venezuela, muchos de ellos solo cuentan con un salario mínimo que no llega a un dólar. La comisión de la AN encargada del programa no informó cuántos de los 62000 venezolanos seleccionados para recibir 100 dólares mensuales por tres meses, recibieron la transferencia.

Guaidó también recibió cerca de 14 millones de dólares para pagar los salario de diputados de la Asamblea Nacional pero no se conocen detalles. Crónica Uno indica que Guaidó solo dijo en agosto de 2020 que cada diputado principal recibiría 200 dólares mensuales desde 2016 hasta 2017 y cada suplente, 160 dólares por el mismo lapso. No se sabe en qué fecha se hicieron los pagos, ni quiénes son los diputados principales y suplentes que entraron en este reparto.

La lista sigue. Organismos en el exterior e incluso escándalos como el contrato con el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) y la Operación Gedeón ponen a Guaidó en una posición incómoda, por no mostrar al país de qué manera está utilizando el dinero que recibe justificado en una supuesta lucha por la democracia.