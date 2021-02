La decisión que tomó un grupo de personas en la red social Reddit no solo estremeció a Wall Street, también dio nuevas ideas para la producción de películas. Dos estudios están desarrollando proyectos independientes para retratar cómo la empresa GameStop se hizo famosa de la noche a la mañana.

Netflix y Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) trabajan en las ideas sobre cómo la compra de acciones por un grupo de aficionados en internet desencadenó pérdidas que ascendieron a 20.000 millones de dólares a fondos bajistas de inversión. Fue una semana donde el mercado de valores se puso de cabeza. Las grandes compañías inversoras terminaron tan golpeadas que tuvieron que recurrir a inyecciones de dinero, como Melvin Capital que necesitó 2.750 millones de dólares para subsanar los daños.

Aunque el fenómeno bursátil parece perder algo de fuerza con el paso de los días, no queda duda el potencial que vieron ambos estudios por una historia con éxito de clics en internet. Las consecuencias afectaron bolsillos, provocaron vetos en aplicaciones para invertir en bolsa y hasta incitaron la reacción del Congreso de Estados Unidos. Además, los foristas de Reddit estarían buscando nuevas ideas para mantener la tendencia.

El proyecto de Netflix podría contar con el guionista Mark Boal, que escribió Zero Dark Thirty, la película sobre el plan de captura de Osama Bin Laden, indicó The Wall Street Journal. Por su lado MGM adquirió los derechos de un libro titulado The Accidental Billionaires, el libro apenas está siendo vendido a editores, es decir, ni siquiera ha comenzado a venderse al público.

Un repaso breve

La historia se volvió ampliamente conocida. Fue a inicios de año en un grupo de la red social Reddit llamado «Wall Street bets» con más de cuatro millones de integrantes. Con el intercambio de técnicas y consejos comenzaron a comprar acciones de GameStop, una red de tiendas de videojuegos, moribunda por sus viejos métodos de comercialización.

Las acciones repuntaron y aquellos inversionistas que habían puesto su dinero bajo la técnica del ‘shorting’ vieron cómo el dinero se les iba entre los dedos. La modalidad financiera en basa es un préstamo de acciones para luego venderlas y volverlas a comprar por menor valor. El entramado se ha aplicado a muchas empresas a punto de desaparecer ya que las acciones van en bajada, el método supuestamente era «seguro».

Con el éxito de la idea nacida en internet, otras empresas cerca de desparecer tuvieron aumentos en el valor de sus acciones, como AMC, una cadena de cines en EE. UU. que consiguió cubrir deudas por 600 millones de dólares gracias a la revalorización de sus acciones

El fenómeno mereció la atención de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y CEO de Tesla. Su tuit con el término «Gamestonk» fue la cereza del pastel para que se disparara el valor de las acciones. Al día siguiente las acciones pasaron de 147,98 a 347,51 dólares.

El precio de la plata

Desde el foro de Reddit seguirían apuntando a tambalear a Wall Street, para eso recientemente voltearon su mirada hacia la plata. El precio del metal precioso llegó a dispararse el pasado lunes por encima del 10 % y rebasó en algunos momentos los 30 dólares por onza, una cota que no alcanzaba desde 2013, de acuerdo con EFE.

Sin embargo, algunos usuarios del foro niegan su participación, según indica BBC, alegando que esta operación ha sido coordinada en secreto por las grandes firmas de Wall Street.

Luego del pico, el mineral bajó en su valor un 8 %; después subió 2 % para rondar los los 27 dólares por onza. Una firma de intermediación financiera llamada XTB afirmó que los miembros del foro se desmarcaron de la subida y niegan que su intención fuera «operar agresivamente», por eso el precio de la plata no se alteró demasiado.

Lejos de desaparecer

Poco a poco disminuye el valor de las acciones de GameStop. A inicios de semana las acciones cerraron en 90 dólares, precio muy por debajo del pico de 347,51 dólares registrado la semana pasada. También destacaron las caídas de AMC (41 %), Koss (43 %), Express (32 %), Naked (36 %) y Bed Bath & Beyond (16 %) según EFE.

«Para empezar, no creo que la multitud de Reddit vaya a desaparecer tan fácilmente, aunque quizás tenga que repensar su estrategia después de su reciente incursión en los metales preciosos», opinó el analista Craig Erlam, de la firma Oanda.

Desde la política, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes programó una audiencia para el próximo 18 de febrero para debatir sobre el fenómeno y sobre «quién pierde y gana cuando los vendedores en corto, las redes sociales y los pequeños inversores chocan».