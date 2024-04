El socialismo fuera de toda lógica y sentido común. Impone las reglas electorales haciendo valer su voluntad por encima de la soberanía del pueblo, de la Constitución y de las leyes.

Postular a la candidata presidencial María Corina Machado, quien fue inhabilitada políticamente de manera insconstitucional no fue posible; como tampoco lo fue el poder inscribir como candidata a la doctora Corina Yoris, a pesar de estar habilitada. Esto, por razones misóginas propias del socialismo, como ya ha sido analizado en otros artículos.

Históricamente, el socialismo se caracteriza por denigrar a quienes lo adversan y además, a las mujeres porque es una ideología machista, como muestra de ello. La Ex Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Nunca se les ha permitido a las mujeres presidir dichos sistemas. Recientemente, las dos candidatas presidenciales en Venezuela impedidas para postularse, ratifican lo anterior.

Más a allá de la estructura patriarcal del socialismo. Hay que revisar el autoritarismo de este. Como parte inherente al mismo al igual que el machismo tan criticado por sus seguidores.

En Venezuela, se ha adelantado el proceso electoral para las elecciones presidenciales que siempre han sido en los meses de diciembre, ahora el socialismo las pautó para el 28 de julio del presente año. Fecha del nacimiento de quien entregó la soberanía, los recursos y la democracia del país a Cuba. Hugo Chávez Frías.

La postulación de candidatos presidenciales, la actualización de datos electorales y la inscripción de los nuevos votantes en el Registro Electoral (RE) venezolano. Ha dejado de ser un derecho y el socialismo lo ha convertido en posibilidad según las consideraciones de ellos, para decidir quienes pueden ser parte del proceso electoral.

Los votantes en el exterior, tuvieron trabas que van desde la apertura del RE con dos semanas de retraso, hasta exigir requisitos no establecidos ni en la Constitución venezolana, ni en la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni en su Reglamento General. Requisitos como: Pasaporte vigente, Visa de Permanencia Definitiva en el país donde se reside con una emisión por lo menos de tres meses antes de la apertura del RE, hubo cierre de embajadas con los solicitantes en largas filas. Como sucedió en Chile y en Argentina respectivamente

Esto dejan constar ante los ojos de la comunidad internacional, la manera inhumana, burlesca y del odio de esa ideología, y de un gobierno que viola los derechos de las personas socavando la democracia y la institucionalidad.

Estos requisitos inconstitucionales, ilegales y arbitrarios. Violan los derechos humanos de los venezolanos dentro y fuera de su país, demuestran que no hay separación/división del Poder Público y, que los venezolanos tiene derechos políticos en los países donde residen pero no en el propio.

Como si fuera poco, la parcialidad del órgano electoral que está dirigido abiertamente por un confeso militante socialista que se ha paseado de cargo en cargo en el gobierno socialista, se suma a otra violación a la Constitución y las leyes venezolanas, siendo ilegítimo en el origen como en el ejercicio. Y denotando la inmoralidad de los seguidores de esa tendencia.

Como conclusión, queda una vez más demostrado que el socialismo no se apega a las leyes, que no hay Estado de derecho en Venezuela, que no hay democracia, que no hay separación de Poder, que no tienen derechos políticos los venezolanos todos sino, quienes el socialismo determine.

El gobierno socialista demuestra que teme a las elecciones. Ya que un resultado abismal en su contra, como el venidero, no será fácil de ocultar. Por ello, ha puesto trabas y sus arbitrariedades son típicas de todo autoritarismo, que busca por medio del fraude; impedir votos en su contra porque se ve derrotado por la vía electoral.