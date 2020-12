La abstención triunfó en Venezuela. Los centros de votación vacíos lo demostraron durante toda la jornada. Pasada la 1:30 de la madrugada de este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista admitió 69 % de abstención. Más temprano, la oposición coincidía con los números de agencias internacionales de noticias como EFE, que manejaban una abstención de 80 %.

El rechazo fue evidente. Los ciudadanos no respondieron al llamado del régimen de Nicolás Maduro a participar en unas elecciones consideradas fraudulentas de origen. La convocatoria hecha por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la organización en manos del CNE nombrado por la dictadura violando la Constitución, así lo confirman.

De acuerdo con el boletín ofrecido por la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, la participación se habría ubicado en 31 %. De los 20,7 millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral, 3.558.320 habrían votado por los candidatos chavistas, lo que equivaldría a 67,6 % de los votos emitidos. Y un total de 944.665 votos habrían sido para los supuestos opositores, es decir, 17,95 %. Este boletín se ofreció con 82,35 % de las papeletas escrutadas.

La realidad podría ser incluso más catastrófica para el régimen que la admitida. El Observatorio contra el Fraude informaba que en horas del mediodía la participación se ubicaba en 7,6 %. En horas de la noche del domingo, la agencia EFE afirmaba que no llegaba a 20 %. Esta cifra coincide con la que maneja el equipo del presidente interino, Juan Guaidó.

La alta abstención contradice el respaldo que el régimen asegura tener de una población que está más concentrada en conseguir gasolina y comida que en participar en unos comicios amañados en medio de una pandemia. La muestra estaba en las calles. Los venezolanos prefirieron quedarse en sus casas.

Sin sorpresas, la dictadura se apoderó nuevamente de la Asamblea Nacional con esta elección que no reconoce el grueso de la comunidad internacional. Al fraude anunciado desde la convocatoria se suma una altísima abstención que deslegitima aún más el proceso.

Otra irregularidad manifiesta fue el hecho de que se amplió el número de diputados de 167 a 277, sin que hubiera cambios demográficos que justificaran esta expansión.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo, secuestró las tarjetas de los partidos de oposición para asignárselas a grupos que se aliaron con el régimen.

Por ejemplo, la dirección del partido Acción Democrática, perteneciente a Henry Ramos Allup, fue entregada a Bernabé Gutiérrez.

Esto llevó a Maduro a presumir con ironía que de los 14400 candidatos, 13000 eran opositores; y que de los 107 partidos políticos inscritos, 95 eran de oposición.

Extender el horario de votación tampoco le sirvió al régimen para abultar los bajos números. El reloj marcaba más de las 8:00 de la noche y los centros electorales seguían abiertos por orden del CNE, pero sin gente.

Recurrieron a la desgastada estrategia del “remate”, yendo casa por casa para obligar a quienes no habían sufragado, así lo pidió el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

“En este momento la abstención está muy elevada”, dijo el chavista Julio César León Heredia, gobernador del estado Yaracuy, en un audio que se filtró durante las elecciones.

“Verifiquemos quién ha votado y los que no han ido a votar los empezamos a buscar de las distintas maneras y aplicando cualquier método. Apliquemos a partir de este momento un cuerpo a cuerpo”, completa en el mensaje que secunda el dictamen de Cabello.

El hijo de Maduro fue otro que aceptó el catastrófico escenario para el régimen, así lo prueba otro audio filtrado. “Les digo que no estamos conformes con los resultados hasta ahora –3:00 de la tarde– que hemos alcanzado”.

La oposición liderada por el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que la abstención se ubicó en 80 %. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Guaidó celebró que los venezolanos dejaron los centros de votación vacíos y reiteró que esta elección es fraudulenta.

«El fraude ha sido consumado, y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y de la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar».

Con días de anticipación, «los resultados estaban preparados», aseguró Guaidó, quien destacó el carácter írrito de esta elección por haberse realizado con un «falso Consejo Nacional Electoral, falsos candidatos, falsos opositores y resultados cantados». Su llamado es a participar en la consulta popular que culmina el 12 de diciembre, con la que se busca alzar la voz para rechazar esta farsa electoral e incrementar la presión internacional contra la dictadura.

La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo Internacional de Contacto, Grupo de Lima, Estados Unidos y Reino Unido manifestaron su rechazo a estas elecciones.

“El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en Twitter.

