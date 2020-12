La empresa chavista Smartmatic, ligada al presunto fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tiene en su junta directiva a dos personajes que aumentan las sospechas sobre las irregularidades. Se trata de Peter Neffenger, quien forma parte del equipo de transición de Joe Biden, y Mark Malloch-Brown, quien fue nombrado recientemente como presidente de una fundación del multimillonario George Soros, el mayor impulsor del globalismo con el que comulga Biden.

Mark Malloch-Brown es el chairman de la empresa Smartmatic. Pero además en días recientes fue nombrado como presidente de Open Society Foundations, una fundación de George Soros, dedicada a apoyar financieramente a organizaciones civiles en todo el mundo en áreas como la salud y la educación.

Soros ha donado alrededor de 32000 millones de dólares de su fortuna personal desde el año 1984 para cumplir los objetivos de la fundación. Pero detrás de su filantropía se esconden intereses de carácter político e ideológico.

«Aplaudo el liderazgo de Patrick Gaspard de Open Society Foundations en un mundo acosado por el iliberalismo. Mark Malloch-Brown será el nuevo presidente de Open Society. Está profundamente familiarizado con el trabajo de la fundación y comparte mi visión de la filantropía», anunció el magnate en su cuenta en Twitter el pasado 4 de diciembre.

I applaud Patrick Gaspard's leadership of the Open Society Foundations in a world beset by illiberalism. Mark Malloch-Brown will be Open Society's new president. He is deeply familiar with its work and shares my vision of philanthropy. https://t.co/DdJk1z3Cq2

Numerosas acusaciones de fraude electoral giran en torno a Smartmatic y a su relación con la empresa Dominion Voting Systems. Georgia, Wisconsin y Michigan son algunos estados donde Trump ha denunciado la injerencia de la empresa en los resultados para favorecer a Joe Biden.

Algunas de las demandas han sido admitidas en los juzgados estatales. En Georgia, una corte federal de apelaciones aceptó la solicitud de la abogada Sidney Powell para hacer un examen forense a las máquinas electorales. En Michigan, un juez autorizó también una auditoría forense a 22 máquinas de Dominion.

Lord Mark Malloch-Brown ha presentado la tecnología de Smartmatic en otros países abogando por una supuesta transparencia. En total han participado en 3500 elecciones, según la web de la empresa.

«Tengan en cuenta que la izquierda y sus verificadores de hechos falsos TODAVÍA afirman que no hay ningún vínculo entre Soros y nuestras máquinas y software de votación electoral. Este es un golpe globalista… Los cierres que destruyen la economía, la suspensión de derechos, las elecciones amañadas y la censura de los medios», argumentó la activista conservadora Mindy Robinson, en respuesta al tuit de Soros.

Keep in mind the Left and their fake fact checkers are STILL claiming there’s no tie between Soros and our election voting machines and software.

This is a globalist coup…the economy-destroying shutdowns, the suspension of rights, the rigged election, and the media censorship. pic.twitter.com/Gc7RvQVkNv

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) December 5, 2020