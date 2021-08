La Fuerza Aérea de Estados Unidos abrió una investigación tras confirmar el hallazgo de restos humanos en un avión C-17 que partió este lunes desde Kabul. La Oficina de Servicios Especiales de este cuerpo militar, afirmó estar indagando todo sobre el despegue de esta nave, accidente que involucra la pérdida de vidas civiles.

Ann Stefanek, portavoz de la entidad, declaró en un comunicado que «la investigación será exhaustiva para permitirnos obtener todos los hechos sobre este trágico incidente». Además, aclaró que encontraron los restos humanos en el tren de aterrizaje de la nave, al llegar a la base aérea de Al Udeid, en Catar. Sin embargo, no especificó el número total de víctimas, ni tampoco confirmó que una persona fuera aplastada por las ruedas de la aeronave.

Según Associated Press serían siete los fallecidos durante este lunes, aunque no se ha confirmado las causas de las muertes. Stefanek lamentó el deceso de las víctimas y manifestó su pésame a sus familias. Por otro lado, afirmó que «se está poniendo la debida diligencia para comprender mejor cómo se desarrollaron los eventos y garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo actuales y futuras».

Con la llegada de los talibanes al poder, cientos de personas intentaron huir de Afganistán este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Kabul, su capital. Este colapsó con hordas de afganos, que en un intento desesperado por escapar, asediaron a un avión de transporte norteamericano.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021