Las imágenes de lo que ocurre en Afganistán estremecen a cualquiera. Los ciudadanos están huyendo, o eso tratan de hacer, ante la invasión de los talibanes. Saben que se acerca una época oscura. Serán sometidos a la ley sharía —una interpretación extrema de la ley islámica— la cual impone severos castigos, como las pedradas por adulterio o las amputaciones de manos y pies por robo.

Así fue desde el año 1996 hasta 2001, periodo en que los talibanes se establecieron como gobierno. Los fundamentalistas masacraron enemigos, cometieron ejecuciones públicas, destruyeron sitios históricos por no estar en línea con sus creencias y oprimieron a las mujeres. El drama seguramente volverá tras la errónea manera en que el presidente Joe Biden retiró las tropas de Afganistán. Por eso unas 2000 personas trataban de subir a algún avión en el aeropuerto de Kabul. Los afganos huyen en masas ante el horror que se avecina.

Y es que sin duda, la población, especialmente las mujeres y niñas, serán las mayores víctimas. Los talibanes les prohíben ser parte de la sociedad. Ni siquiera tienen permitido salir solas. Este terror ha provocado el desplazamiento de unas 17500 personas desde el último mes, según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Hasta el 9 de agosto se registraban 27 niños muertos y 136 heridos, de acuerdo con un balance de Unicef.

Una alcaldesa afgana llamada Zarifa Ghafari, de solo 27 años, está en su casa esperando su sentencia de muerte. Ella ganó las elecciones en 2018, una posición impensable para una mujer bajo un régimen extremista.

Zarifa Ghafari, defensora de los derechos de las mujeres, política y empresaria afgana, también es la alcaldesa de Maidan Shahr, #Afganistan🇦🇫

🗨️"Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia; vendrán por personas como yo y me matarán "

