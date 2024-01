La película “La sociedad de la nieve” ha movido nuevamente la fibra de los espectadores en dos aspectos que, aunque disten uno del otro, traen cuestiones importantes a la palestra. El primero destaca cómo este tema, cuyo suceso que le dio vida a un nuevo film que retrata de manera acuciosa esta tragedia, desnuda aspectos del ser humano que pueden ser vistos en situaciones extremas. En el caso de los 16 supervivientes uruguayos del avión que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972, ellos tuvieron que recurrir a la antropofagia para seguir con vida durante los 72 días que estuvieron rodeados por la nieve.

Ahora, el segundo aspecto ha avivado la polémica sobre la obra que dirigió Juan Antonio Bayona de tal manera que, a pesar de que no opaca lo bien lograda que está la producción, incomoda por querer eclipsar con argumentos huecos algo que se detalló de manera muy meticulosa. Esto se debe a una crítica que surgió por parte del sitio web Jenesaispop, sobre la falta de “inclusión” de personajes femeninos o también homosexuales:

El argumento que se deja a conocer es cuanto menos, escueto, por asignarle un calificativo, algo que también muestra la necesidad de incrustar, por mero gusto, una cuota que no tiene cabida en una producción cinematográfica que, precisamente, se basa en hechos reales.

Si se lee algo, así sea superficial, de lo que ocurrió y quienes estuvieron involucrados en la tragedia, se conoce que quienes iban en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya eran el equipo uruguayo de rugby Old Christians Club de Carrasco, cuyos miembros eran estudiantes del Colegio Stella Maris de Montevideo. Había también amigos y familiares. Es decir, en primer lugar, la selección que iba era la masculina, lo cual hace estadísticamente mayor el número de hombres que de mujeres. Es por ello que, en la lista de los 45 pasajeros que iban a bordo, se constata que solo había cinco féminas.

Con respecto a estas cinco pasajeras, se supo que hubo dos que fallecieron en el accidente, mientras la tercera pereció durante la primera noche. La cuarta quedó herida de gravedad y sucumbió al noveno día. La última de ellas murió junto a otros siete pasajeros en el alud que cubrió los restos de la cabina del avión, 17 días después del accidente.

Ahora, con respecto a “la homosexualidad estadística” que se mencionó con anterioridad y que, al parecer, no se aborda en “La Sociedad de la Nieve”, la periodista Claudia Peiró desmonta esta falacia de manera impecable. Replica ante ello que:

En cada palabra que dice la autora hay verdades que son tan ciertas, y duras para otros, como pedradas. Esta anécdota lo que deja en evidencia es cómo la corrección política que ya llega a niveles ridículos, sigue empeñada en imponer ideologías de género y racial en cada producción cinematográgica que sea.

Los comentarios sobre este patrón de comportamiento que es cada vez más repudiado empiezan a apilarse uno sobre otro, como en una especie de carrera sobre cual crítica puede ser mas “woke”, en donde se visualiza mayor “inclusión”, que termina demostrando es resentimiento y más resentimiento, que se acompaña también con su dosis justa de victimismo y ruego por las cuotas, en contextos que ya lucen forzados.

Ejemplos que valen la pena mencionar, en cuanto al ámbito cinematográfico está una de las más polémicas, la acusación que hizo la crítica de cine Kathia Woods, quien dijo que la serie de películas “Avatar” es un ejemplo de “apropiación cultural”, con actores blancos que interpretan a la raza alienígena ficticia de los Na’vi. Sí, ellos, los personajes de las tribus de Pandora, que miden más de dos metros de alto, son de color azul, con una cola y ojos grandes.

“En algún momento debemos hablar sobre la apropiación cultural de Avatar y actores blancos que se disfrazan de personas de color. Es un desastre y totalmente innecesario, y ninguna cantidad de efectos visuales o CGI va a borrar eso. Pelucas malas y trenzas sintéticas secas. Jesús, arréglalo”, tuiteó Woods.

At some point we gotta talk about the cultural appropriation of Avatar and white actors are cos playing as poc. It’s just a mess and so not necessary & no amount of visual effects/CGI is gonna erase that. Bad Lace fronts/Dry synthetic braids. Jesus fix it pic.twitter.com/VcNkSlvRTp

— Kathia Woods (@kathia_woods) December 18, 2022