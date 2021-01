El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió todas las referencias al COVID-19 que puedan relacionar a la enfermedad con su ubicación geográfica. Es decir, el mandatario demócrata pidió el cese de la proliferación de nombres como «virus chino» o «virus de Wuhan», porque a su juicio estimula el racismo en el territorio norteamericano.

Dicho decreto se hizo oficial este martes. Biden firmó un memorando emitido por la Casa Blanca donde justificó este proceder. En el documento se explica que «la retórica inflamatoria y xenófoba ha puesto en riesgo a personas, familias, comunidades y empresas asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico».

NEW: Pres. Biden: "Today, I'm directing federal agencies to combat the resurgence of xenophobia, particularly against Asian Americans and Pacific Islanders, that we've seen skyrocket during this pandemic." https://t.co/IEXZ7eZA0R pic.twitter.com/FKLMKH1eKH

— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 26, 2021