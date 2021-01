El juicio político contra Donald Trump tiene muy pocas o casi nulas posibilidades de prosperar. En una audiencia reciente la mayoría de senadores republicanos rechazó el proceso, el resultado es un termómetro que desde ya demuestra que no hay suficientes votos para condenarlo.

«Está muerto de salida», sentenció el senador Rand Paul, quien presentó la moción en la Cámara alta para declarar el juicio como inconstitucional, reseñó EFE. En total 45 senadores republicanos votaron en contra de proceder con el juicio político, otros 55 votaron a favor de continuarlo. La última cifra incluye a 50 demócratas y cinco republicanos.

La jugada de Paul buscaba dejar constancia y demostrar que los votos a favor de una sentencia no llegan a las dos terceras partes requeridas (67 votos) como lo exige la ley para declarar la responsabilidad política. El juicio seguirá adelante, pero el precedente quedó plasmado. «Sólo hay que hacer números», afirmó el senador.

Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski y Pat Toomey son los cinco republicanos que votaron con los demócratas a favor del juicio. Las consecuencias están por verse, considerando que su voto se traduce en el rechazo al líder de su propio partido.

“Desde el mediodía del miércoles pasado, Donald Trump no ocupa ninguno de los cargos enumerados en la Constitución. Es un ciudadano particular», argumentó Paul en la Cámara alta. El senador siempre ha sido firme en su postura política, ha rechazado la violencia de grupos como Black Lives Matter y ha expuesto argumentos en contra de guerras que solo perjudican a EE. UU.

Esta vez fue contra las ansias de los demócratas. Sus palabras fueron certeras si se comparan con el artículo 2, sección 4 de la Constitución estadounidense, que se refiere al proceso de ‘impeachment’ contra «el presidente, el vicepresidente y miembros del Gabinete».

«Este juicio político no es más que un ejercicio partidista diseñado para dividir aún más el país. Los demócratas dicen querer unificar el país, pero acusar a un expresidente, un ciudadano privado, es la antítesis de la unidad», dijo en su intervención.

