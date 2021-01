¿Votaría usted por un luchador enmascarado, una boxeadora, una cantante, un cómico o incluso, por un presunto violador?

En México, las precandidaturas para las elecciones del 6 de junio, se han abierto para quienes son ajenos a la política. Algunos partidos han recurrido a figuras del espectáculo o el deporte para obtener votos y no perder el registro.

De manera que se abrió un debate, por la necesidad de algunos partidos, de utilizar “figuras públicas”, ante la ausencia de cuadros políticos. O recurrir a candidatos de dudosa reputación.

Por ejemplo, “Quico», aquel personaje antagónico del “Chavo del Ocho”; la famosa cantante “Paquita la del Barrio”; el luchador “Blue Demon Jr.”, y hasta un “presunto” agresor de mujeres, Félix Salgado Macedonio.

Son solo algunas de las opciones que tendrán los votantes este año en México.

El 6 de junio se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de este país. Se renovarán los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Más de 21 000 cargos de elección popular estarán en juego.

Serán unos comicios complejos. Por un lado, Morena, el partido de AMLO, quiere mantener la mayoría en el Congreso. Por el otro, la oposición, en una alianza inédita de los tres principales partidos políticos de México, quiere quitarle el control del Congreso a López Obrador.

PAN, PRI y PRD abandonaron sus diferencias para enfrentar al Presidente mexicano y arrebatarle las decisiones fundamentales de la Cámara de Diputados.

Candidatos en decadencia

Las elecciones intermedias son de poco interés para los votantes y el abstencionismo siempre gana. Ahora habrá que sumarle que el proceso electoral se realizará en medio de la pandemia y el nivel de los candidatos va en decadencia.

Las campañas políticas arrancan el 4 de abril. Los partidos políticos y coaliciones están en el proceso de elegir a sus candidatos. Algunos con encuestas totalmente amañadas, otros por dedazo o simplemente para cubrir la cuota de género.

Los mexicanos están hartos de las mentiras de los políticos, de las promesas incumplidas, de la corrupción de cada gobierno en el poder e incluso de siempre ver a los mismos en puestos de elección popular. Lo han señalado en infinidad de encuestas, la sociedad desconfía más de ellos, que de la policía.

Desde hace algunos años las instituciones políticas, de todos los colores, comenzaron a postular personajes populares, pero que nada saben de la administración pública. Actrices, cantantes y deportistas.

¿Reir o llorar?

Para este 2021 ya están inscritos o ya levantaron la mano, algunos personajes que provocan ese ese binomio, entre risa y llanto. Imposible no caer en él.

“Quico”. Si, ese personaje del famoso programa de éxito mundial “El Chavo del 8”, quiere ser gobernador de Querétaro. Carlos Villagrán se registró como precandidato por el partido “Querétaro Independiente” para la gubernatura y para la presidencia municipal de ese estado. Dos candidaturas por si alguna falla.

Hace unos días, la cantante “Paquita la del Barrio”, aquella de canciones como “Rata de dos patas”, “Me estás oyendo inútil” y “Me saludas a la tuya”, entre otras, se inscribió como precandidata del partido “Movimiento Ciudadano” a diputada por Misantla, Veracruz.

“Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo no sé a qué vengo aquí ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto”, dijo Francisca Viveros Barradas, la intérprete de 73 años en su primera conferencia de prensa como precandidata.

No menos hilarantes son las precandidaturas del partido “Redes Sociales Progresistas” de reciente registro. Sus precandidatos a las Alcaldías de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México son los enmascarados luchadores “Blue Demon Jr”, “Tinieblas” y “Carístico”. Así el nivel del partido “progresista”.

La lista es muy larga. También están el ex director técnico del equipo de futbol de Puebla, José Luis Sánchez Sola “El Chelís” como precandidato de Morena a diputado por Puebla y el ex portero, Adolfo Ríos, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por “Movimiento Ciudadano”.

Todos los partidos hacen lo mismo

Rommel Pacheco, clavadista olímpico, se registró como precandidato a diputado federal de Yucatán, por el PAN.

El Partido Acción Nacional, también está en negociaciones con la ex miss universo, Lupita Jones, para postularla como candidata al gobierno del estado de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD. Y tanto que criticaban a Morena por postular candidatos como los que hoy tiene el PAN en su lista.

Una de las candidaturas que más polémica ha causado es la Félix Salgado Macedonio. Trascendió que Morena, el partido de AMLO, si lo postulará como candidato al estado de Guerrero a pesar de que hay un expediente abierto en su contra por violación sexual.

Ahí están estos personajes, prestos para servir a México, aseguran. Cantantes, actores, jugadores de futbol, reinas de belleza y un “presunto” violador. Y todos los que se acumulen en los próximos días.

El riesgo es muy alto. Para muestra, el estado de Morelos. Un estado que colinda con la capital del país y que por el hartazgo de gobiernos corruptos, llegó al poder el famoso ex jugador del América y seleccionado nacional, Cuauhtémoc Blanco.

Primero fue alcalde de Cuernavaca, actualmente es Gobernador de Morelos, entidad en la que hay molestia por la desenfadada y desinteresada forma de gobernar del futbolista.

Para el 6 de junio, como se dice en México “la caballada está flaca”. Lo dramático es que con ese tipo de caballada se ganen curules en la Cámara de Diputados y más lamentable, aún, que alguna bancada logre la mayoría con ese tipo de personajes “carismáticos” y oportunistas.