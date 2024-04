La condena a un ciudadano español que ultimó a un ladrón que ingresó a su propiedad con una motosierra evidencia el drama que afecta al país en cuestión. Va más allá del gobierno, que inexplicablemente acaba de renovar su mandato, más allá de los legisladores, que votaron un Código Penal que beneficia a los delincuentes y perjudica a los honestos y también más allá de la situación electoral coyuntural.

Se trata de una sociedad que ha tocado fondo moralmente, donde una minoría honesta se encuentra presa de otra minoría peligrosa que gobierna, apoyada por una mayoría de votantes que no perciben el desastre que está ocurriendo, ya que tienen la suerte de pertenecer a la Unión Europea y Sánchez no posee la máquina de imprimir pesetas.

De haber llegado al gobierno la actual encarnación del PSOE en sociedad con los marxistoides de Podemos y luego Sumar, a una España con las autonomías de otros tiempos, como las monetarias, el desastre podría ser mayor al de la Argentina del kirchnerismo.

Sin embargo, la degradación española avanza a pasos agigantados. Ya no se trata de altos impuestos o de una administración pseudoprogresista intervencionista. Hace tiempo que allí la propiedad privada ya no es inviolable. Mientras que los okupas toman apartamentos con total impunidad (y la gente acude a servicios privados para los desalojos, ya que el Estado no hace nada), por televisión se defienden teorías aberrantes, como las que proponen las expropiaciones, para solucionar la problemática habitacional.

En sitios turísticos, ya es una realidad la intervención gubernamental sobre los domicilios privados, queriendo forzar rentas temporales que los propietarios no tienen interés de realizar.

Todas estas aberraciones son producto de una degradación social y cultural que ya hizo estragos. Cuando estos temas aparecen en la agenda política y el debate público, es que el desastre ya está absolutamente avanzado. Con este contexto, no es dificil imaginar un Código Penal que castiga a un hombre anciano que lo único que hizo fue defenderse de un intruso con una motosierra. Tampoco a los elementos de un jurado popular que consideraron que el octogenario deba permanecer en prisión.

Para el que tenga alguna duda sobre las intenciones del delincuente abatido, el mismo contaba con decenas de antecedentes y pasos por prisión previos. Sin embargo, andaba libre por Ciudad Real con un arma que podría haber terminado en un instante con la vida de la víctima, que para la “justicia” es victimario.

¿Cómo se revierte tanta decadencia? La situación es tan compleja que es difícil pensar que todo se arreglará en una futura elección, que además está muy lejos en el tiempo. La coalición izquierdista parece determinada a seguir haciendo daño hasta el último día. Por lo pronto, la gente debería tomar conciencia de lo que sucede y la oposición tendría que hacer una autocrítica. El liderazgo del PP, con un Alberto Núñez Feijóo que representa una centroderecha lavada e insulsa, debe ser cuestionado. También VOX que no ha podido consolidarse e incluso ha retrocedido, debe repensar su propuesta e identidad ante el electorado español.