Es cierto que Javier Milei no la tiene fácil. Sin embargo, sigue ocupando la centralidad política en Argentina, por lo que todavía no hay espacio para diferentes polos opositores. En este contexto, ha surgido lo que podríamos llamar neokirchnerismo, desencadenando una feroz lucha en la que se reviven debates de antaño, abarcando desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha del peronismo. Este escenario no es novedoso para un país que parece repetir patrones hasta el cansancio.

En los últimos días, dos figuras destacadas que han generado controversia al discutir el futuro de la oposición que hyo está tratando de encarar a la facción liberal de Milei son el “periodista” Santiago Cúneo y el músico Indio Solari, quien fuera el cantante principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el centro de la disputa se encuentra la divergencia en torno al papel que Cristina Fernández de Kirchner debe desempeñar de ahora en adelante. Según el comunicador, ella es responsable del desastre que resultó ser el gobierno de Alberto Fernández y, por lo tanto, también de la victoria del nuevo gobierno. Por otro lado, el Indio sostiene que CFK es la “única” con la capacidad de liderazgo necesaria para configurar el futuro de la oposición de cara a las elecciones de 2025.

El tiroteo comenzó con una reciente entrevista a Solari, donde brindó sus opiniones políticas, como suele hacer. Allí, se refirió a la expresidente, pero también cuestionó a Cúneo, que terminó criticándolo duramente.

“Está dividido prácticamente en dos mitades el país. La diferencia cuando gana uno o el otro es de unos puntitos nomás. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo”, señaló el músico. Con respecto al universo peronista, Solari lamentó que exista “gente medio energúmena, como un grandote pelado que se la pasa puteando”, en clara alusión a Cúneo. Además dijo que no hay nadie “con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo”.

Aunque no lo nombró, Cúneo levantó el guante y le respondió desde su programa:

“Yo no sé tu nombre, porque vos andás con ‘Indio Solari‘. No ponés tu jeta (cara), tu nombre y apellido y tu número de documento, ese lo escondés para que no te encuentren las cuentas bancarias llenas de dólares. Con lo cual, tu revolución es una farsa y vos sos un chanta”, respondió el conductor.

Durante diez minutos, Santiago Cúneo fulminó a Solari, con argumentos que giraban sobre su doble discurso e hipocresía, su posición privilegiada y los millones de dólares, que supuestamente el cantante prioriza por sobre su compromiso político.

Sin embargo, el debate no quedó allí. Nuevamente, sin nombrarlo, el Indio Solari difundió un comunicado donde trata a Cúneo de “mentiroso” y afirmó que no es más que una “víctima de su propio veneno”.

“No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla, ¿A quién carajo le sirve eso?, a nadie. Todo lo que haces, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo. Yo hago canciones, buenas o malas, no se, pero cuando me encuentro con quienes escuchan, me dicen que sirven para su vida, una canción linda, mía o de cualquier otro artista popular”, señaló el excantante de Patricio Rey.

¿Terminará aquí el entredicho?