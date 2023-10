Según las encuestas de esta semana, el domingo veríamos una victoria ajustada de Javier Milei, con números que significarían un balotaje con el candidato del peronismo, Sergio Massa. Sin embargo, la actitud desesperada del ministro de Economía da a entender que el resultado podría ser incierto. Aquí lo único que no se discute es el primer puesto. Pero ¿podría haber triunfo en primera vuelta o segunda con Patricia Bullrich?

Lo que mandó a hacer el oficialismo esta mañana es demasiado. Incluso para los términos poco republicanos del kirchnerismo. A partir de hoy, cuando un usuario del transporte público apoya su tarjeta SUBE en el lector, la pantalla le hace una advertencia: le recuerda cuánto tendría que pagar si su viaje no estaría subsidiado por el Estado. Es decir, 700 pesos.

Lo único que tendría que debatirse con esta cuestión es cómo un país tan rico como la Argentina pueda tener una clase trabajadora que no esté en condiciones de pagar 0,75 centavos de dólar por el transporte público, cuando en países con menos potencial y oportunidades el boleto cuesta todavía más caro. Pero no, a lo único que se limita el gobierno es a meter miedo, dando a entender que si gana Javier Milei, todos los “beneficios” gubernamentales les serán quitados a los argentinos de a pie.

Claro que lo que esta campaña del miedo no muestra es que el recetario liberal no se limita a la quita de estos desvergonzados subsidios miserables. Se trata de un programa de gobierno general donde, por ejemplo, el Estado deja de recurrir a la falsificación monetaria para pagar un déficit permanente. Es decir, no cuentan las posibilidades ni el potencial de la reforma y se limitan a amenazar con una media verdad que es más mentira que otra cosa.

Que el partido de gobierno tenga la posibilidad de hacer campaña política mediante las herramientas del Estado, como el mecanismo del transporte público, es la confirmación absoluta de las costumbres fascistas del kirchnerismo. Una facción partidaria, que se usa del paso por el gobierno para la utilización arbitraria del Estado. Sin embargo, por lo que comentaron los usuarios durante la jornada de hoy, la estrategia no tuvo los resultados que Massa esperaba. Lo que se percibió en las redes sociales fue que la gran mayoría de los pasajeros se sintieron subestimados. Puede que, una vez más, las campañas y operaciones dirigidas al candidato de La Libertad Avanza hayan resultado contraproducentes para los que las llevan a cabo y beneficiosas para Milei. El domingo la verdad se verá en las urnas.