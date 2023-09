Aunque sus partidarios ya invaden hace meses las redes sociales con las fotos de “Milei presidente”, con banda celeste y blanca en el pecho y todo, él no celebra antes de tiempo. Como ya dijo en más de una oportunidad, el economista y candidato de La Libertad Avanza es bilardista ortodoxo. Para darse una idea de la obsesión de Carlos Salvador Bilardo (DT campeón de la selección argentina de 1986), en una entrevista él mismo contó que no celebró el gol de Maradona a Inglaterra, considerado el mejor de la historia de los mundiales. Bilardo, en lugar de celebrar, miró para la defensa, a ver si el equipo no quedaba desordenado para cuando el rival sacara del medio. Con esta escuela, Javier Milei no se va a poner la banda antes de que se abran las urnas, pero eso no le quita la posibilidad de evaluar los panoramas con los que se puede encontrar a fin de año en el gobierno.

A un mes de las elecciones, y liderando todas las encuestas, el candidato libertario instó hoy al presidente Alberto Fernández a no comprometer a la próxima gestión de gobierno con acciones irresponsables. Mediante una solicitud oficial, el diputado nacional dijo que le corresponde permitirle a la sociedad tener elecciones limpias y justas, “sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral”.

Cabe destacar que el ministro de Economía, y candidato por el oficialismo, Sergio Massa, encaró el último tramo de la campaña con una serie de medidas demagógicas, que comprometerán aún más el complicado esquema fiscal de Argentina. En este sentido, Milei le exigió al presidente saliente “que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.

La preocupación de Milei hace referencia a varios nombramientos, como los que tuvieron lugar el mes de agosto, mediante la Jefatura de Gabinete. Entre distintos ministerios, la actual gestión contrató más de 450 personas, además de diversos nombramientos jerárquicos en entes gubernamentales. “Formulo expresa reserva de acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar”, advirtió el referente libertario.

Además del ultimátum a Fernández, el candidato presidencial liberal también fue noticia esta jornada por develar el nombre de uno de sus más importantes funcionarios, en caso de acceder al poder. Se trata, nada más y nada menos, que el titular del Banco Central de la República Argentina. Según la propuesta de Milei, estaríamos hablando del último titular de la historia del BCRA.

El elegido es Emilio Ocampo, coautor con Nicolás Cachanosky de una propuesta de dolarización, que sería utilizada por una gestión de Milei. Sin medias tintas, y para que no queden dudas, Ocampo le agradeció al candidato presidencial por elegirlo “para cerrar el banco central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe”.