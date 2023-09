Javier Milei sigue derecho y con los planetas alineados. Aunque los sondeos le continúan sonriendo en su país, y muchos encuestadores ya reconocieron que puede ganar en primera vuelta, las buenas noticias le llegan también del exterior.

Si bien no impacta demasiado en el electorado del conurbano bonaerense, el académico español Jesús Huerta de Soto le hizo un mimo desde la madre patria. Algo que para el candidato argentino no es poca cosa. El autor y profesor, uno de los mayores conocedores de la Escuela Austríaca en el ábmito mundial, dijo que votaría por Milei de tener la oportunidad. Aunque a simple vista esto no parezca extraño, dada la coincidencia en materia de ideas, Huerta de Soto no se había expresado así anteriormente. Es que el economista descree por completo del sistema democrático e insiste ante cada elección española que no vale la pena ni siquiera ir a votar. Cuando se estaba formando en Madrid el Partido de la Libertad Individual, el intelectual les deseó suerte, pero dejó claro que la aventura no tenía ningún sentido. Evidentemente, el fenómeno Milei lo corrió de sus rígidas estructuras anarcocapitalistas.

Pero lo que sucedió en las últimas horas, que va mucho más lejos de lo anecdótico, tuvo que ver con la entrevista realizada por Tucker Carlson en Buenos Aires. El éxito del video debe haber sorprendido hasta al mismo periodista, ya que dejó relegadas a sus dos últimas entrevistas, que fueron anunciadas con bombos y platillos.

Hace algunos días, el exconductor de Fox News publicó un video que prometía sacudir por completo a la política norteamericana y al Partido Demócrata. Presentó en sus clásicos mano a mano a Larry Sinclair, un hombre que asegura haber tenido sexo e ingerido cocaína con Barack Obama, antes de ser presidente de los Estados Unidos. Aunque la entrevista cosechó casi 36 millones de visitas, lo cierto es que no tuvo mayor repercución.

Claro que era muy difícil superar a las más de 200 millones de visitas que tuvo la entrevista con el expresidente Donald Trump, en la jornada que el precandidato a presidente esquivó el debate republicano, para contestar las preguntas de Carlson, en un evento sin precedentes para las redes sociales.

Aunque el entrevistador estadounidense sabe que con personajes extranjeros puede obtener buenos números (el video con el húngaro Viktor Orbán tiene más de 100 millones de visitas), seguramente no se esperaba nada ni remotamente parecido con lo que pasó con su producción en Buenos Aires. A un par de horas de haberse subido a su cuenta de X (antes Twitter), la entrevista de Carlson con Milei superó las 300 millones de visitas. Sí, bastante más que el video publicado con el mismo Trump, el día del debate republicano. Increíble.

Ep. 24 Argentina’s next president could be Javier Milei. Who is he? We traveled to Buenos Aires to speak with him and find out. pic.twitter.com/4WwTZYoWHs

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023