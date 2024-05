Animales y sexualidad. Ese es el enfoque que eligió un conocido servicio de streaming en Estados Unidos a pocos días del inicio del mes del orgullo LGBT. Se trata de Peacock, una plataforma operada por NBCUniversal, que decidió que sería buena idea emitir una serie que va más allá del común comportamiento homosexual en algunos mamíferos para hablar incluso de animales transgénero.

El show se llama Queer Planet, y según uno de los comentaristas, “todo lo que te enseñaron cuando eras niño estaba mal”. Acto seguido, hace referencia a los “pingüinos homosexuales, leones bisexuales y peces payaso que cambian de sexo”. Es un nuevo argumento para promocionar y justificar la ideología de género, al asegurar que si los animales tienen ciertos comportamientos sexuales que el humano considera diferentes, entonces está bien defender esta idea en la sociedad.

Estos comentaristas continúan haciendo afirmaciones como que “la idea de tener dos sexos fijos está claramente pasada de moda” o que “la madre naturaleza tiene una mente bastante abierta”. Y aunque hay estudios científicos que comprueban comportamientos variados en animales, sus razones son meramente biológicas y evolutivas.

“Queer Planet” will be released in June.

The documentary by NBC is focused on “LGBTQI+ tolerance” among the animal kingdom…

No, this is not satire. pic.twitter.com/sf9ES6bXuG

— End Wokeness (@EndWokeness) May 16, 2024