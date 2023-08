Anoche, los tres principales candidatos a presidente visitaron los estudios televisivos y buscan posicionarse de cara a la primera vuelta de octubre. A simple vista quedaron en evidencia las estrategias de todos: Javier Milei no se mueve de su discurso y se muestra seguro como para asumir en cualquier momento. Patricia Bullrich pretende vender experiencia y renovación (aunque se la percibe insegura y dubitativa en materia económica). Por su parte, Sergio Massa parece que disputa un balotaje con el libertario: polariza con Milei e ignora prácticamente a la competidora de Juntos por el Cambio.

A diferencia de Massa y Bullrich, Milei se presentó con su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, con la que intercaló las respuestas para los periodistas de A dos voces. Así repasaron varias cuestiones, como la polémica del Conicet, el derecho a portar armas para la autodefensa y, lógicamente, las cuestiones económicas.

“Si no nos hubieran robado votos, tanto el socialismo de buenos modales como el de malos, tendríamos el doble de los votos que Patricia Bullrich. Es decir, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema de fiscalización para ganar en primera vuelta”, señaló Milei.

Como el domingo a la noche, a la flamante única candidata de Juntos por el Cambio se la vio inquieta. Sabe que superar a Milei es prácticamente imposible y el desembarco en el balotaje no lo tiene fácil tampoco. Su discurso por ahora gira alrededor del amplio espacio que significa JxC en materia de gobernaciones y legisladores y su “liderazgo” como para poder materializar el “cambio” que propuso en la campaña para las primarias.

“La gente va a elegir quién cree que es el liderazgo que puede sacar al país de esta crisis que cada día se profundiza más. En mÍ Van a ver ese liderazgo, con un programa, equipos, gobernadores, diputados, senadores, con una fuerza unida”, resaltó la exministra de Seguridad.

Massa: excusas e intento de polarización

Aunque el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía aseguró que Milei y Bullrich “son exactamente lo mismo”, sus cañones fueron dirigidos casi con exclusividad al diputado de La libertad avanza. A la hora de explicar el desastre actual de la economía, Sergio Massa se limitó a responsabilizar a su antecesor en el ministerio de Economía (al que acusó de “huir” del puesto) y al endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.

Con respecto a los rumores de renuncia en el marco de la escalada del dólar, que trepó hasta los 780 pesos, el ministro aseguró que no dejará “el timón” y que se quedará hasta el 10 de diciembre. Aunque los cuestionamientos contra el candidato ganador de las primarias no pudieron evitar las falacias (como el supuesto fin de la educación pública que Milei no propone), es claro que el candidato oficial se concentrará En su rival libertario. Esto perjudica a Bullrich, que queda deslucida en una discusión que podría llegar a ser polarizada. Paradojas de la política, a Juntos por el Cambio lo comienza a complicar la estrategia que ellos utilizaron históricamente para representar monopólicamente a la oposición del kirchnerismo.

El que tomó nota que Massa polariza con Milei fue el escritor y analista político Jorge Asís. En la opinión del experimentado conocedor del universo peronista, la polarización del candidato oficialista con el libertario tendrá un resultado no buscado por el kirchnerismo: la victoria del economista liberal en la primera vuelta.

Juan Grabois, que perdió frente a Massa las primarias del domingo en el frente oficialista, además de sumarse a la campaña del gobierno, se decidió también por la estrategia de la polarización. Sin vueltas ni eufemismos, el dirigente social kirchnerista dijo que Bullrich “ya fue” y que el verdadero rival del oficialismo es Milei.