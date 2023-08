La integridad territorial de España como la conocemos podría estar riesgo en la nueva legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a todo con tal de lograr su reelección pese a que su partido no fue el más votado en las elecciones generales de 23 de julio. Su investidura está en manos de los independentistas más radicales como el prófugo Carles Puigdemont, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya mostró en la sesión de instalación del Congreso de este jueves que avanza en esta dirección tras lograr que su candidata para presidir el Congreso de los Diputados, Francina Armengol, alcanzara la mayoría absoluta para asumir el cargo con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), dirigido por Puigdemont desde el exilio.

Nada es de gratis. Los separatistas han hecho exigencias que amenazan la integridad de España. En esta ocasión han pedido disponer de grupo parlamentario propio en el hemiciclo pese a no haber alcanzado el umbral necesario para ello, también han conseguido que se acuerde impulsar el catalán en el ámbito nacional y europeo y que se incorpore “de inmediato” su uso como lengua cooficial del Estado en el Congreso, así como la “desjudicialización del conflicto político” entre Cataluña y el Estado español con el propósito de otorgar una posible amnistía a los 4.000 independentistas que tienen procesos abiertos con la Justicia por el referendo ilegal con el que Puigdemont pretendió fragmentar a España el 1 de octubre de 2017 declarando la independencia de Cataluña.

Los separatistas van por más

Pedro Sánchez y su partido habrían hecho todas estas concesiones con tal de dar el primer paso para su tercera investidura al conseguir que su candidata Francina Armengol quede al frente de la mesa directiva de la Cámara baja. Pero, ¿quién es Francina Armengol? La ahora presidente del Congreso de los Diputados fue presidente de Baleares entre 2015 y 2023. Ha tenido una posición cercana al separatismo, al punto que en 2017 apoyó la celebración de un referendo “pactado” entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña, razón por la cual hoy fue elegida por Sánchez como “gancho” para conseguir el apoyo de los independentistas en el Congreso, según asegura Ok Diario.

Si las exigencias de los independentistas para darle al PSOE el control de la mesa directiva del Congreso fueron altas, no hay duda que para facilitar la reelección de Pedro Sánchez se elevarán. “Para JuntsXCat, el acuerdo para formar la Mesa del Congreso no iba de cargos a la Mesa ni de presidencias de comisiones, que es lo que habitualmente figura en este tipo de acuerdos. Ni podía ir, en modo alguno, vinculado a la investidura”, aclaró Puigdemont este jueves desde Bruselas, adelantando que mantener a Sánchez en la Moncloa tendrá un costo mucho más alto.

El mencionado medio español asevera que el presidente del Gobierno se ha comprometido “en secreto” a apoyar la ley de amnistía desde la mesa directiva del Congreso, la cual no bloquearía su tramitación como ocurrió hace dos años, cuando esta iniciativa fue rechazada por inconstitucional. No hay que olvidar que junto con la amnistía los independentistas han exigido autodeterminación –que no es otra cosa que poner en peligro la integridad territorial de España– y que los partidos catalanes tienen la llave para garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder y él parece estar dispuesto a todo con tal de conseguir su reelección.

Las esperanzas vivas de Feijóo

Pese al paso importante que han dado este jueves los socialistas en alianza con los separatistas, el Partido Popular no pierde la esperanza de conseguir investir como presidente a Alberto Núñez Feijóo, tras quedar como la fuerza más votada en las elecciones generales pero sin alcanzar la mayoría absoluta con Vox, partido que votó por su candidato propio para la presidencia del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, y no por la abanderada del PP, Cuca Gamarra, sabiendo que ninguno de los dos conseguiría la victoria luego del apoyo de JxCat a la candidata del PSOE.

Aunque esto se interpreta como un claro revés para Feijóo, los populares y los dirigidos por Santiago Abascal habrían buscado lanzar un mensaje al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de que no son un “bloque monolítico”, para asi mantener viva la posibilidad de que esta formación respalde la investidura del líder del PP y el rey Felipe VI le encomiende la tarea de formar gobierno, según el análisis del medio español The Objetive. Sin embargo, la llave sigue estando en manos del prófugo Puigdemont y, aunque ha adelantado que elevará sus exigencias, la ambición de Sánchez parece no tener límites incluso si se trata de entregar la integridad territorial de España.