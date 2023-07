Un 26 de julio de 1943, dos años antes del final de la Segunda Guerra Mundial, nacía en Kent, Inglaterra, Mick Jagger. Prácticamente toda su vida se la pasó siendo estrella de rock junto a los Rolling Stones. A sus 80 años, el músico sigue grabando discos y tocando en vivo con sus compañeros, con un estado físico absolutamente envidiable.

Su natalicio es motivo de homenajes alrededor de todo el mundo, por lo que hoy en las radios suenan sus canciones, muchas de ellas convertidas en clásicos internacionales. Sin embargo, Jagger no se limitó al ámbito musical e incursionó en otros ámbitos del mundo artístico. Aunque muchos no lo recuerden (y otros no lo sepan), en 1992 participó como actor en una película de ciencia ficción, donde hizo un papel más que digno.

A Freejack, a la distancia, no se le puede pedir demasiado. Se trata de una de las tantas producciones futurísticas que se realizaban por esos días. Aunque no hay un gran aporte a la historia de la filmografía, la película entretuvo a la audiencia por un rato. Incluso hoy, si no nos ponemos demasiado exigentes, puede llegar a aportar un rato de distracción.

Luego de una aceptada adaptación de los Stones a la década del ochenta, donde pudieron amoldarse a un mundo muy diferente al de los sesenta y setenta que los tuvo en la cima, Jagger se preparaba para otra década de desafíos. Los noventa perfilaban diferente y el mundo del espectáculo tenía nuevos retos para los que deseaban mantenerse en el estrellato. La incursión en la pantalla grande era una de ellas.

En Freejack, a Jagger lo acompaña un gran elenco. La película contó con el multipremiado Anthony Hopkins, el sólido Jonathan Banks, la bella Rene Russo y una de las estrellas de aquellos días: Emilio Estevez, hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie. A pesar del millonario plantel, las críticas fueron negativas. Igualmente, los amantes del género, y hoy los nostálgicos, la recuerdan con cariño.

Mick Jagger interpreta un personaje a medida: Victor Vacendak. Se trata de un líder mercenario que se le da la oportunidad de lucir esas armas exageradas, que tan bien le quedaban con los trajes negros largos. Aunque arranca en el rol de “malo”, las circunstancias de la historia hace que termine del lado de los “buenos”. Resumiendo en pocas líneas, el personaje de Hopkins interpreta a un típico millonario inescrupuloso, que busca traspasar su conciencia en el lecho de muerte al cuerpo del joven Estevez.

Lógicamente hay persecuciones, disparos, acción, la comicidad de estas películas predecibles y, como corresponde, un final feliz. Ganan los buenos, pierden los malos y Mick Jagger llega al momento de los títulos como la pieza fundamental para que el desenlace sea el que el público espera. Fórmula infalible para pasar un rato comiendo pochoclos. Tanto en 1992 como hoy en 2023, para celebrar los 80 años de la estrella de rock, que se animó a la actuación. Como dijimos, con mucha dignidad.