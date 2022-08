Muchas series y franquicias que se mantienen vigentes en el mercado, desde hace años que exploran redituables variantes además de las tradicionales secuelas. Precuelas, remakes y ahora también historias laterales, que exploran a los personajes secundarios de los clásicos. El universo de Rocky Balboa no es la excepción. Luego del éxito de las películas de Creed en la última década, que cuentan la historia del hijo del campeón Apolo de las primeras películas, ahora llega un spin-off de Drago. Es decir, un nuevo comienzo con el boxeador ruso de Rocky 4 y su hijo como protagonistas. Pero el proyecto ya es duramente cuestionado por el creador del universo del “semental italiano”: Sylvester Stallone, que no es parte de la producción ni fue consultado para la realización, ya puso el grito en el cielo.

Resulta que Irwin Winkler, productor de Hollywood de 94 años, es el dueño de los derechos de explotación de la saga “Rocky”. Desde hace tiempo que Stallone hizo público su enfrentamiento con el empresario, al que calificó de “parásito”. Resulta que, al momento de lanzar el clásico de 1976, el actual propietario de la historia pidió los derechos a futuro y el joven actor aceptó, sin saber que estaba dando luz a una de las franquicias más redituables de la historia del cine.

Ahora, Winkler y sus hijos están por lanzar la historia de la familia de Ivan Drago y, como era de esperar, contarán con la actuación estelar de Dolph Lundgren. El “ruso”, que en realidad es sueco, sí le debe su carrera a Stallone. Cuando encarnó al boxeador soviético, solamente había tenido un papel menor en una película intrascendente. Luego, su carrera no tuvo grandes éxitos hasta que el creador de Rocky y Rambo volvió a convocarlo para la saga de Expendables. Ahora, la participación necesaria de Drago para la nueva producción de Winkler, parece que no le cayó nada bien a Stallone.

“Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro”, señaló Sly. ¿Qué quiso decir con esto el actor? ¿Ya no lo considera un «auténtico amigo»? Por ahora, de su histórico rival en la pelea de boxeo de ficción más famosa del cine, no dijo más nada.

Con los que no se guardó nada fue con Winkler y sus hijos Charles y David: “Están limpiando una vez más los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo. Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos”, señaló. Recientemente, en un posteo en sus redes sociales, Stallone subió una foto de Balboa, con Winkler detrás en posición de vampiro. “¡Devuélvanme mis derechos, chupasangres!”, reclamó.