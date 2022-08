Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, acapara la atención en las últimas horas en el contexto de la política exterior estadounidense. De la decisión que tome durante su gira por Asia dependerá lo que pase con las relaciones entre EE. UU. y China. Si finalmente decide visitar Taiwán estaría cruzando las líneas rojas de la diplomacia para el régimen de Pekín. Y si no lo hace podría interpretarse como un gesto de debilidad por parte de la primera potencia mundial, lo cual capitalizaría sin duda el gigante asiático a su favor. La defensa de la Casa Blanca ante la eventual visita ha sido entre tímida y ambigua.

Aunque la congresista no oficializó la parada en Taiwán en su agenda, funcionarios estadounidenses así como de la nación insular aseguraron anónimamente a CNN que sí lo hará. Sin embargo, hay poca claridad al respecto. El secretario de Estado, Antony Blinken, dice no saber qué va a pasar. Pero el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, sostiene que Pelosi tiene todo el derecho de visitar la isla. Para hacer más confuso el contexto, en su discurso mencionó que el gobierno «no apoya la independencia de Taiwán». Una declaración que inclina la balanza hacia la debilidad.

De acuerdo con el itinerario hecho público, la funcionaria viajó con la delegación que la acompaña para estrechar lazos con Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Al primer destino llegó este lunes, donde conversó con el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong. Uno de los puntos fue justamente “las relaciones a través del estrecho (de Formosa)”, según un comunicado del gobierno. Es decir, la disputa entre la República Popular China y Taiwán.

En consecuencia, se trata de una visita diplomática con fines estratégicos, dada la tensión que hay respecto a China, ansiosa por apoderarse de la nación insular a la que considera una «provincia rebelde». Si Pelosi llegara a pisar suelo taiwanés, sería la primera figura de alto nivel político estadounidense en hacerlo desde 1997.

Pero también podría ser el inicio de un enfrentamiento a gran escala. Expertos no dudan que sea una visita de alto riesgo, y en este sentido, cuestionan si la recompensa será suficiente. Es decir, si realmente servirá al Gobierno de Biden para plantar posición cuando en su primer año demostró debilidad ante el gigante asiático. Por el momento los mensajes de la diplomacia estadounidense son ambiguos.

Ejercicios militares, videos exhibiendo arsenal bélico y menciones a algún tipo de desperfecto en el avión de la presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. salen de las declaraciones de portavoces del Partido Comunista de China (PCCh). Una de las más incendiarias viene de Hu Xijin, un comentarista de Global Times, medio al servicio del régimen de Xi Jinping.

«Déjenla ir a Taiwán», escribió en Twitter. «Pero oren antes de partir: deséenle un viaje seguro y que la historia no la defina como una pecadora que inicia una espiral de escalada que expande las fricciones militares hasta una guerra a gran escala en el Estrecho de Taiwán», prosiguió. No sin antes afirmar en otro mensaje que el Ejército Popular de Liberación debería derribar su avión. Ese exhorto en particular fue eliminado de la red social.

Let her go to Taiwan. But pray before departure: wish herself a safe journey and wish herself not be defined by history as a sinner who starts a spiral of escalation process expanding military frictions to a large-scale war in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/OuLsaAW3OP

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 1, 2022