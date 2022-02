Sergio Agüero siempre tuvo una relación cercana con sus seguidores mediante las redes sociales. El exfutbolista argentino, desde su temprano retiro por problemas de salud, incrementó el ida y vuelta con sus fans y permanentemente es noticia por sus honestas respuestas, que les otorga a sus fans. En esta oportunidad, el exjugador de la selección argentina criticó la presión impositiva en su país de origen y las redes explotaron. El “Kun Agüero liberal” era celebrado por los libertarios y cuestionado por los kirchneristas.

En un modo claro, para el público de otros países que puede no estar al tanto sobre los detalles del proyecto ideado por Máximo Kirchner, que ya tiene varios reclamos en la justicia por superposición impositiva, el amigo de Lionel Messi señaló:

“A mí no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos”, señaló comentando que en Inglaterra el fisco le quitaba hasta el 50% de sus ingresos. “Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo”, resaltó.

Agüero recibió el apoyo de la juventud liberal argentina, y se cruzó con algunos kirchneristas, pero sus palabras fueron motivo hasta de un comentario del diputado nacional Ricardo López Murphy. El economista liberal le dio la razón al deportista, sin vueltas.

“Lo que dice el Kun Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento”, afirmó López Murphy desde su cuenta de Twitter.

Javier Milei y José Luis Espert, también legisladores nacionales, respaldaron el reclamo. Espert aprovechó para recordar su llamado a la rebelión fiscal en Argentina y dijo que era su obligación como diputado, respondiendo a las críticas de sus colegas oficialistas que dicen que su proclama no es compatible con su rol de parlamentario.

¿Como "pese" a ser diputado? Justamente. Como servidor del pueblo y viendo cómo la política no para de robarle y robarle en las narices a la gente el fruto de su esfuerzo, es que llamo a una #RebelionFiscal Además, como ya lo decía antes de mi diputación ¿por qué cambiaria ahora? pic.twitter.com/PcBkmaSkqQ — José Luis Espert (@jlespert) February 15, 2022

Como era de esperar, el economista Manuel Adorni replicó el video de Agüero y le propuso ser parte de la fórmula presidencial para el año próximo, como hace cada vez que alguien trasciende en las redes sociales por una manifestación de sentido común.

Adorni – Agüero 2023 pic.twitter.com/tGKEO2XsBL — Manuel Adorni (@madorni) February 15, 2022

Las críticas de Agüero se suman de esta manera a la posición de otro futbolista, como Carlos Tévez, con quien compartió la selección nacional. El «Apache» que mantiene un conflicto legal con el Estado en la justicia, mantiene los mismos argumentos del Kun. Ambas figuras populares son todo un desafío para el kirchnerismo, que no se anima a confrontarlos con el argumento tradicional de los avaros empresarios o productores agropecuarios.