A veces pareciera que la representante Alexandria Ocasio-Cortez no haya visto ninguna empresa que no quiera desmantelar o alguna gran intervención del gobierno en el mercado que no quiera apoyar. Pero cuando se trata de Facebook, algunos republicanos son lo suficientemente tontos como para estar de acuerdo con ella.

Ocasio-Cortez acaba de pronunciarse a favor de «quebrar» a Meta. Ésta no sólo es dueña de Facebook, sino también de Instagram, WhatsApp, Oculus Virtual Reality y otras empresas.

En una entrevista esta semana, Ocasio-Cortez respaldó el uso de políticas federales «antimonopolio» contra la empresa. Las leyes antimonopolio están diseñadas, en teoría, para acabar con los monopolios y mantener la comp30etitividad de los mercados.

¿Por qué Ocasio-Cortez quiere «quebrar» a Facebook?

Hay varias razones. Por un lado, la congresista simplemente encuentra a la compañía objetable en muchos aspectos y quiere arremeter contra ella.

«Cuando observas a una empresa como Facebook, y las formas completamente corrosivas que han ejercido un abuso, creo, en la sociedad civil en general —no sólo nuestras democracias, sino … otros países— cuando hablamos de la producción de vacunas o tal vez lo que podemos hacer para … ayudarlos, dicen … hay algunas cosas que los Estados Unidos proporcionan que son bienvenidas», dijo. «También hay cosas que queremos que Estados Unidos deje de exportar, y una de ellas es la desinformación».

(¡Vaya ensalada de palabras esa!)

Si bien algunas de las críticas de Ocasio-Cortez a Facebook tienen mérito, en ninguna parte explica cómo la separación de las plataformas en diferentes empresas haría alguna diferencia.

¿Realmente se supone que debemos creer que si Facebook e Instagram operan por separado eso impediría la difusión de información falsa? ¿O que detendría los efectos «corrosivos» que estas plataformas pueden tener en los adolescentes o en la sociedad cuando se utilizan en exceso?

No hay ninguna razón para pensar que lo haría.

Al fin y al cabo, Instagram empezó como una empresa independiente y tenía todos los mismos beneficios y desventajas. Su adquisición por parte de Facebook sólo ha cambiado la plataforma en pocos aspectos, en gran medida positivos. Entre ellos, permitir que la gente vincule sus cuentas y publique de forma cruzada en ambas plataformas al mismo tiempo, así como permitir que los usuarios se conecten con la audiencia que tienen en una plataforma con la otra. ¿Qué es exactamente lo que se conseguiría con esta inversión?

El otro argumento de Ocasio-Cortez para explicar por qué hay que «quebrar» Facebook es aún más débil.

«Están actuando como un anunciante, están actuando como plataforma y vendedor, son … una plataforma de comunicaciones, que históricamente ha sido un dominio bien establecido de antimonopolio», dijo.

«Como son tantos negocios en uno, el caso es, creo, justo ahí en sí mismo en cuanto a por qué deberían estar sujetos a la actividad antimonopolio», concluyó la congresista.

¿Qué? Ocasio-Cortez está diciendo básicamente que hacen muchas cosas, y eso es malo… porque sí.

En efecto, Facebook hace una gran variedad de cosas. Pero no tiene el «monopolio» de nada.

En cuanto a las redes sociales, hay de todo, desde Twitter hasta TikTok, pasando por Snapchat y Reddit. En cuanto a los contenidos de video, hay de todo, desde Netflix hastaYouTube, pasando por Twitter y Rumble. Para la publicidad y el mercado de Facebook, están Google y Amazon y muchas otras opciones.

¿En qué tiene exactamente el monopolio Facebook? ¿»Facebooking»? Según esa lógica, toda empresa con un producto algo único es un monopolio, aunque sus servicios tengan muchos competidores y posibles sustitutos.

Tampoco es cierto que el mero hecho de ser una empresa polifacética sea suficiente para justificar una acción antimonopolio.

En Estados Unidos se utiliza un criterio de «bienestar del consumidor» para la defensa de la competencia. Lo que esto significa es sencillo. Según este criterio, no se puede señalar un monopolio o una empresa que hace muchas cosas y decir que eso justifica la intervención del gobierno. Hay que demostrar que las empresas supuestamente anticompetitivas están utilizando ese poder de mercado para perjudicar a los consumidores.

Facebook,Instagram y WhatsApp son servicios gratuitos utilizados por cientos de millones de personas. No olvides que no cobran nada a la mayoría de los usuarios. Claro que hay preocupaciones legítimas de censura, sesgo y privacidad con Facebook. Pero nada de eso ocurre porque haga publicidad además de ser un proveedor o por el hipotético monopolio que ni siquiera tiene.

La presión de Ocasio-Cortez para «romper» a Facebook es una mala solución política que en realidad no aborda ninguno de los problemas con Big Tech.

Solo empeoraría a servicios como Facebook e Instagram, de los que millones de personas dependen y se benefician. Al fin y al cabo, parte de lo que hace que Facebook sea tan valioso para la gente es el hecho de que puede ofrecerles todo, desde noticias hasta videos, podcasts y un mercado.

Separar todo también restringiría la colaboración y dividiría los recursos de las empresas. Esa es una fórmula para aumentar los costos y la ineficacia.

Lamentablemente, algunos republicanos están de acuerdo con Ocasio-Cortez en esta cuestión. Por ejemplo, el representante Madison Cawthorn y el senador Josh Hawley han respaldado la idea de «partir» a Facebook. Demasiado para el libre mercado, ¿eh?

Romper a Facebook en pedazos de forma punitiva, sin ningún verdadero beneficio, es una idea tonta que Ocasio-Cortez propone. Pero según ella, es el camino a tomar. Sin embargo, cuando los republicanos se adhieren a este tipo de propuestas políticas, algo está muy mal descarrilado.

Brad Polumbo ( @Brad_Polumbo ) es un periodista libertario-conservador y corresponsal de políticas de la Fundación para la Educación Económica.