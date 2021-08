Parece que Alberto Fernández no puede pasar más de 24 horas sin hacer el ridículo. El presidente argentino, con su imagen por el piso, ahora pretende disfrazarse de “revolucionario” para declarar internet como un servicio público. Es decir, que el Gobierno podrá intervenir en materia de precios y servicio. Una nueva intromisión gubernamental y otra violación a la propiedad privada que fracasará como la “ley de alquileres” y todos los engendros semejantes.

“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que todos los argentinos y las argentinas, y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, señaló. Para que el absurdo sea completo, el mandatario hasta pretendió darle una nota de rebeldía a la presentación de su plan «Argentina Programa». Dijo que esta medida la impulsa ya que “mantiene viva la condición revolucionaria”. Más ridículo no se consigue.

Preocupado por el avance de los candidatos liberales, Fernández pidió —en el marco del anuncio— que los votantes “le piquen el boleto a los libertarios” que promueven supuestas libertades para pocos y “catástrofe y penurias” para el resto. Sin embargo, por la reacción en las redes sociales, todo parece indicar que el que tiene el “boleto picado” es él.

Resulta que apenas empezó a circular la noticia de que internet sería declarada servicio público, lejos de generar expectativa, el anuncio despertó la indignación de miles de usuarios de las redes, que no parecen sentirse muy confiados con la intervención gubernamental del servicio. “Cagamos” se convirtió en tendencia en pocos minutos, lo que parece dejar en evidencia que cada vez más gente desconfía del estatismo empedernido que su gestión representa, y que no hizo más que cosechar fracasos estrepitosos en todos lados.

Cagamos. Saluden a Internet que se va del país.. pic.twitter.com/JbDElrTQ95 — La Nelly – (@Asinodijomirta) August 9, 2021