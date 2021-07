Las primarias de septiembre y, seguramente, las parlamentarias definitivas de noviembre, tendrán importantes candidaturas liberales dentro del menú electoral. Tres de los economistas más representativos del espacio, Javier Milei, Ricardo López Murphy y José Luis Espert, competirán por una banca en diputados y, seguramente, formarán parte del Congreso que viene. Serán los dos últimos años del Frente de Todos y todo parece indicar que el panorama económico complejo podría darles un rol primordial en las discusiones que se vienen en la política argentina.

En provincia de Buenos Aires, Avanza Libertad, con José Luis Espert de candidato, competirá fuera de la primaria de Juntos por el Cambio. Aunque el excandidato presidencial en 2019 se manifestó en favor de una “gran interna opositora”, su propuesta no prosperó. Según el mismo Espert, en el PRO hubo oídos interesados en la propuesta, pero la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, los otros dos partidos del frente, se negaron a cualquier tipo de conversación. Se dijo que hasta el mismo Mauricio Macri había dado el visto bueno para la idea del referente liberal, pero todo quedó en la nada.

“No fue posible hacer un gran frente antikirchnerista porque aparecieron los vicios de la vieja política, de los carguitos que podían llegar a perder los radicales o dirigentes de la Coalición Cívica en algunos distritos”, aseguró hoy José Luis Espert. El economista liberal, según varias encuestas, estaría midiendo entre 7 y 10 puntos. Postularán en Avanza Libertad al autor de La Argentina devorada el Partido Libertario, Dignidad Popular, Encuentro Plural Alternativo (EPA) y la Unión de Centro Democrático (UCEDE).

En la Ciudad de Buenos Aires, los liberales deberán decidir dos veces, ya que Javier Milei y Ricardo López Murphy competirán en distintos espacios. El ídolo libertario de la juventud será el representante capitalino de Avanza Libertad, que, al igual que en la provincia, jugará por afuera de Juntos por el Cambio. A diferencia de Espert, en la Ciudad, donde el kirchnerismo no tiene chances de obtener el primer puesto, Javier Milei siempre aseguró que se postularía en competencia de ambos oficialismos: el peronismo en el ámbito nacional, pero también de Cambiemos en la Ciudad Autónoma.

Hasta el momento, no ha trascendido la intención de ninguna competencia interna dentro del espacio, por lo que seguramente la boleta de Milei se repita en septiembre como en octubre. “El que avisa no traiciona, vengo a dinamitar el sistema”, declaró en la víspera de la campaña el popular referente libertario, que ya anticipó que no piensa cobrar del Estado su dieta como diputado: financiará su sueldo con aportes privados, de individuos que financien voluntariamente su paso por el Congreso Nacional.

El que sí deberá arremangarse en septiembre, si piensa ser el primero o el segundo en la lista definitiva de noviembre, es el exministro de Defensa y Economía, Ricardo López Murphy. Desde que se confirmó la declinación de Patricia Bullrich como candidata, el economista y presidente de la Fundación Cívico Republicana se anotó como candidato dentro de la primaria de Juntos por el Cambio. A diferencia de lo que ocurrió con Espert en la provincia, Horacio Rodríguez Larreta parece que dio el visto bueno para sumar un segmento del voto liberal, en la competencia interna con María Eugenia Vidal.

La exgobernadora, que fue duramente cuestionada por su traspaso de Provincia a Capital, será secundada en la lista por otro economista radical, Martín Tetaz. Aunque el cuadro técnico es el supuesto aporte del radicalismo a la coalición, lo cierto es que algunos referentes de la UCR capitalina ya se entusiasman más con el bulldog. En la jornada de hoy, Luis Brandoni y Facundo Suárez Lastra ya participaron de una reunión informal con López Murphy, en clara señal de sintonía y afinidad.

En la jornada de hoy, su espacio, Republicanos Unidos, obtuvo el reconocimiento legal como partido nacional de distrito en la Ciudad. La última semana, la Justicia Electoral ya había confirmado que había aprobado las cuatro mil afiliaciones necesarias, pero hoy la agrupación confirmó la finalización del trámite y los papeles al día.