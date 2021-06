Aunque en Perú se escrutaron todas las mesas y algo más del 99 % de las actas, aún no hay resultado formalizado, ni presidente electo anunciado. Más allá del 0,7 % de los sufragios que falta contabilizar, del 0,4 % de diferencia entre los candidatos y de las actas que Keiko Fujimori pedirá auditar (por lo que es probable que sigamos sin anuncio oficial), Alberto Fernández decidió no esperar más. Desde su cuenta de Twitter felicitó a Pedro Castillo. Como era de esperarse, la Cancillería peruana tuvo que salir a ponerlo en su lugar.

Parece que el presidente argentino no puede pasar 24 horas sin hacer un papelón internacional.

«Hoy me comuniqué con Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional”, escribió el mandatario argentino en su cuenta oficial.

Claro que Fernández no fue el único en calificar a Castillo como lo que no es. Lo mismo hicieron otros referentes de la izquierda latinoamericana como Lula da Silva o Evo Morales. Sin embargo, las opiniones de ellos, al no estar ejerciendo ningún cargo público, quedan como una mera expresión personal. La felicitación anticipada por parte de un jefe de Estado es algo absolutamente fuera de lugar. En sintonía con el mandatario argentino, otro presidente apurado fue el boliviano Luis Arce.

«Ante las expresiones del señor Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha, el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta al Embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”, señalaron desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Cabe destacar que el embajador argentino en Lima no ha sido el primero que tiene que lidiar con un reto por culpa de los desatinos del Poder Ejecutivo nacional. Hace unas semanas, el representante del Gobierno de Alberto Fernández en Israel fue citado por el bochornoso voto argentino en las Naciones Unidas, que fomentó una investigación luego de la defensa necesaria y lógica, producto de los ataques terroristas de Hamás.