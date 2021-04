Alberto Fernández no se dio cuenta de que Argentina cambió. La opinión pública ya no piensa lo mismo ni de él ni de su gobierno, en comparación a marzo de 2020, cuando anunció la cuarentena que terminó siendo eterna. En aquella oportunidad, la mayoría de los argentinos en cierta manera celebró lo que imaginó serían un par de semanas de vacaciones pagas, pero ante las nuevas restricciones, la percepción ahora es distinta. Hoy prima el temor por perder el empleo y, afortunadamente, las libertades individuales parecen cotizar un poco más en el debate público. Es que la experiencia de la Alemania Oriental que vivió el país el año pasado fue trágica para mucha gente que no se imaginaba las implicancias de un Estado policial autoritario. Muchos ayer comenzaron a hablar de dictadura y Fernández explotó.

“Ayer leía un imbécil que me llamaba dictador, ¿cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona”, dijo esta mañana Fernández, ya algo fuera de sus casillas.

Hace tiempo que hay gente que lo trata de eso. Lo único que cambió es que ahora son más y que algunos dirigentes políticos de la oposición comienzan a confrontarlo en términos incómodos para Alberto. Ayer Patricia Bullrich llamó abiertamente a “resistir” los atropellos del Poder Ejecutivo, en sintonía con el sentir de muchos argentinos que hasta proponen desobedecer abiertamente las nuevas restricciones.

“¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas”, dijo también hoy Fernández, con relación a la oposición dura que comienza a discutir la legitimidad de sus injustificadas y arbitrarias disposiciones.

Uno de los que cargó contra la legitimidad de los anuncios de ayer fue el economista Roberto Cachanosky, quien hizo referencia en sus redes sociales a la prohibición de circulación nocturna.

¿En qué parte del código penal dice que está prohibido circular entre las 0 y las 6 y qué sanciones se aplican en caso de violarse ese artículo del código penal? — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 7, 2021

“No quiero un Estado policial ni un Estado buchón”

Una de las periodistas que salió a representar a los argentinos indignados fue Viviana Canosa. Luego de la confirmación de la prohibición de las reuniones sociales en domicilios particulares, la conductora arremetió contra Fernández y defendió al sector gastronómico, amenazado por las nuevas restricciones. “Yo no quiero denunciar a mi vecino, ni que mi vecino me denuncie a mí. Yo decido si voy a comer a un restaurant y no quiero que al tipo le digan lo que tenga que hacer. Porque está endeudado, perdió un año de su vida… ¡No dan más! ¡No se ponen en el lugar de esa gente!», señaló.