El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuenta con un nuevo aliado y se trata de Santiago Abascal, líder de la tercera fuerza política en España, es decir, el partido Vox. El referente español declaró este martes, a través de las redes sociales, que respalda la reelección del republicano, le agradeció por su labor y augura su triunfo para que «ponga en su sitio a los progres».

En el clip audiovisual, Abascal la labor de DeSantis eb defensa de la libertad, su desempeño en la «batalla cultural» y sobre todo le elogia por combatir la corrupción de menores. La afinidad ideológica entre estos dos defensores del pensamiento conservador es evidente. Ambos lucharon contra la denominada tiranía sanitaria. Esto incluye el libre tránsito, la lucha contra la inoculación impuesta y a favor de la libertad de comerciar. Sobre todo cuestionaron a los organismos locales e internacionales que pretendían pasar por encima de la soberanía y consigo la libertad individual.

De hecho, Florida fue uno de los primeros estados en empezar a abrir su economía después del cierre general por la primera ola de la pandemia y también se destacó por su defensa del deporte femenino. Luego que una nativa del estado del sol fue desplazada por un hombre biológico que alega ser mujer, Lia Thomas, su estado natal la respaldó. Ahora, Vox fue el único partido que apoyó una enmienda para proteger el deporte femenino en España, pero no contaron con el apoyo de ningún otro partido. Hasta el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

La enmienda (nº 709) era: «La participación en las competiciones deportivas, cuando se dividan por sexo, habrá de hacerse conforme al sexo biológico». Ciudadanos se abstuvo. Todos los demás, en contra.

@Santi_ABASCAL the leader of the third political force in Spain @vox_es throws his support behind FL @GobRonDesantis for his reelections in November on a video message! #midtermelections #Floridaelections #Spain #USA https://t.co/k0OqHQ3cOf

— María Herrera Mellado (@MariaHerreraMe) October 26, 2022