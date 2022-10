La excandidata presidencial Hillary Clinton, representante de los demócratas en los comicios de 2016, acusó este martes a la derecha de tener un plan para «robar las elecciones» presidenciales en Estados Unidos, las cuales están previstas para el 2024.

A través de un video propagado en redes sociales, la esposa del expresidente Bill Clinton dirigió su mensaje a los seguidores de un movimiento denominado ‘Indivisible’ e indicó que “los extremistas de derecha ya tienen un plan para robar literalmente las próximas elecciones presidenciales y no lo ocultan”.

Al respecto, Clinton ahondó sobre la supuesta «estrategia» que traería el caos a la nación norteamericana y comentó que «la Corte Suprema controlada por la derecha puede estar lista para dictaminar sobre otorgar a las legislaturas estatales el poder de anular las elecciones presidenciales. Si eso sucede, las votaciones presidenciales de 2024 podrían decidirse no por el voto popular o incluso por el anacrónico Colegio Electoral, sino por las legislaturas estatales, muchas de ellas controladas por los republicanos”.

Acto seguido, la exsecretaria procedió a promover la campaña Crush the Coup, que en español significa «aplastar el golpe (de Estado)». Según su sitio web, la plataforma que lo promueve, Indivisible, es un “movimiento de base de miles de grupos locales con la misión de elegir líderes progresistas, reconstruir nuestra democracia y derrotar la agenda de Trump”.

HILLARY CLINTON: “Right wing extremists already have a plan to literally steal the next presidential election.”

pic.twitter.com/gUfkiy5206

— Breaking911 (@Breaking911) October 25, 2022