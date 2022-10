La representante federal Mayra Flores expresó su descontento a través de las redes sociales, luego de que se le negara la membresía en el Caucus Hispano del Congreso (CHC), pues esta congresista, quien es mexicana de nacimiento, forma parte del Partido Republicano en Texas, es decir, es conservadora. Esto, a su juicio, evidencia la “parcialidad hacia las latinas conservadoras que no encajan con la narrativa o ideología” de los demócratas.

Caucus se traduce como «asamblea de partidos». Proviene de la lengua indígena algonquino y significa «reunión de jefes de tribus» o «consejo». Es decir, es de naturaleza plural. No obstante, en el caso del Caucus Hispano solo admite una corriente ideológica, la progresista. Hoy esta coalición está compuesta en su totalidad por miembros del Partido Demócrata. Ha sido así desde la década del 90, cuando ambas facciones políticas se separan por discrepancias a la hora de abordar la política de Estados Unidos hacia Cuba llevaron a una fisura entre los miembros republicanos y demócratas del grupo.

Ahora, más de 30 años después de este impasse, Flores solicitó unirse al CHC a principios de octubre y ya recibió la respuesta: fue rechazada. En teoría la función de los congresistas es ser la voz de sus electores y Flores representa un distrito a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que es abrumadoramente latino. No obstante, el CHC ha determinado que no puede formar parte. Dado su discurso frontal, cuenta con el apoyo (y voto) de disidentes del Partido Demócrata como Elon Musk. A la par, con el rechazo del partido en sí.

As the first Mexican-born American Congresswoman, I thought the Hispanic Caucus would be open in working together. This denial once again proves a bias towards conservative Latinas that don’t fit their narrative or ideology. https://t.co/oqYjrGDJaU pic.twitter.com/ugqkKMk5sb

— Mayra Flores (@MayraFlores2022) October 26, 2022