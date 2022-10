A menos de un mes para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Partido Demócrata sufre un duro golpe. La exlegisladora Tulsi Gabbard renunció a la organización política del presidente Joe Biden e invitó a otros a seguir sus pasos.

Por medio de las redes sociales hizo el anuncio:

…in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, I invite you to join me.

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 11, 2022