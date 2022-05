Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos que renovará una serie de escaños en el Congreso, y conforme llega este evento electoral, un líder de opinión ya ha dado el primer paso para hablar sobre sus preferencias políticas y, desde ahora, ya anunció su voto. Se trata del empresario de origen sudafricano, Elon Musk, quien asegurá que abandonará el Partido Demócrata y votará por el Partido Republicano.

“He votado abrumadoramente por los demócratas, históricamente, abrumadoramente”, dijo Musk el martes. “Como, no estoy seguro, es posible que nunca haya votado por un republicano, solo para ser claro. Ahora en esta elección lo haré”.

«En el pasado, voté por los demócratas porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad. Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos. Ahora, miren cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios en mi contra…», ratificó el miércoles en Twitter, la plataforma que ha estado negociando para comprar.

Elon Musk is voting Republican.

The Ministry of Truth was disbanded.

CNN+ is dead.

Free speech on Twitter is being restored when Elon buys it.#winning

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 18, 2022