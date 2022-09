La Ciudad de Nueva York, bajo gestión demócrata, ha sido una de las más severas respecto a las restricciones del coronavirus. Hasta el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que comer en la calle por no estar vacunado. Ya que nadie podía entrar a negocios sin inocularse y la policía no fue la excepción. Los que se negaron a vacunarse fueron despedidos. Sin embargo, ahora un juez de NYC restituyó a estos funcionarios.

Según el New York Post, el juez de la Corte Suprema de Manhattan, Lyle Frank, dijo que el mandato de vacunación de la ciudad no era válido «en la medida en que se ha utilizado para imponer una nueva condición de empleo». Los miembros de la Asociación Benéfica de la Policía (PBA) pertenecen al sindicato más grande, lo cual puede marcar precedente a nivel nacional.

«Esta decisión confirma lo que hemos dicho desde el principio. El mandato de la vacuna fue una infracción indebida del derecho de nuestros miembros a tomar decisiones médicas personales en consulta con sus propios profesionales de la salud», anunció el presidente de la PBA, Pat Lynch.

New York Supreme Court rules against covid vaccine mandates for police officers, ordering those fired to be reinstated. Other employers should do the same. https://t.co/lcivtCrSup

Fue el segundo triunfo legal de los uniformados en dicho estado. La semana pasada, otro juez de Manhattan dictaminó que Alexander Deletto, un policía de Brooklyn, debe mantener su trabajo como oficial de policía después de rechazar la vacuna para el COVID-19. Deletto reclamó una exención religiosa pero, el departamento se lo negó.

El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York dijo que apelaría el fallo y dijo: «Está en desacuerdo con todas las demás decisiones judiciales que confirman el mandato como condición de empleo».

Dado que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus fueron experimentadas con líneas celulares de fetos abortados, la exempción religiosa ha abundado entre quienes se niegan a inocularse. Aunque el Vaticano anunció que es posible vacunarse (ya hasta lo recomendó), ya que los abortos sucedieron hace décadas y las células han sido replicadas (no son originales). Sin embargo, insta a la comunidad científica que haga una vacuna más ética. Paralelamente, obispos como Monseñor Athanasius Schneider se han opuesto enérgicamente. «El fin no justicia los medios«, asegura. Además, el obispo insta a luchar contra las restricciones que denomina tiránicas.

We recently had the opportunity to speak to his Excellency Auxiliary Bishop Athanasius Schneider.

In this clip his Exc. encourages all Austrians to continue the fight against the tyrannical covid restrictions and specifically the vaccine mandate!#CatholicResistance pic.twitter.com/ViroL2BZW9

— St. Boniface Institute (@Inst_StBoniface) November 30, 2021