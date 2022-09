El ejército más poderoso del mundo está siendo sistemáticamente reformado bajo el mando del Partido Demócrata. Mientras las tropas de Rusia avanzan sobre Ucrania y las de China sobre Taiwán, en lugar de fortalecer a sus tropas, EE.UU. pretende «sensibilizarlas». Adoctrinan a la Fuerza Aérea con «lenguaje inclusivo».

Así quedó al descubierto tras revelarse una presentación de diapositivas de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado. Se titula «Diversidad e inclusión: qué es, por qué nos importa y qué podemos hacer».

En vez de afirmar su labor como soldados, pretenden que cuestionen su identidad. «Lo que pienso sobre mí en términos de quién soy», «Qué piensan los demás sobre mí», «Qué podría malinterpretarse sobre mí» y «Cómo pueden ayudarme a sentirme más valorado por los compañeros de escuadrón/clase», constan entre las preguntas de formación.

“Use palabras que incluyan todos los géneros”, indica el material de capacitación. Insta a usar los pronombres y nombres de género preferidos de una persona en lugar de referirse a ellos por su sexo observable.

Asimismo, sugiere sustituir pronombres por términos de género neutral que incluyen «escuadrones», «gente» y «ustedes».

No tardó la reacción conservadora. El senador Tom Cotton envió una carta a la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. Exige respuestas sobre el nuevo entrenamiento en materia de diversidad que acusa de ser «divisivo».

I sent a letter yesterday to the superintendent of the U.S. Air Force Academy demanding answers about their new divisive diversity training. https://t.co/KFtNw76Llo

— Tom Cotton (@SenTomCotton) September 23, 2022