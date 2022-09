El interés por el consumo ético y la responsabilidad social de las empresas ha ido ganando adeptos en las últimas décadas, y las empresas que desean atender a clientes altruistas han recurrido a certificaciones de terceros para demostrar su piedad.

El etiquetamiento social ha dado lugar a la creación de una diversidad de organismos de supervisión que han asumido inherentemente nuevas formas de poder, y su proliferación e influencia son realmente impresionantes. Las marcas de certificación asociadas al abastecimiento ético y a las iniciativas sostenibles se han convertido en elementos habituales en los envases de todo tipo de productos, y uno de los logotipos más reconocibles es el del Laboratorio B.

El Laboratorio B, o B Lab, es una iniciativa sin ánimo de lucro que se creó en 2006 como medio para desafiar las normas existentes en el mercado. El B Lab afirma que el «modelo económico está roto» y que hay que poner más énfasis en las personas y el planeta, que en los beneficios.

Sir Richard Branson, una de las principales figuras del Equipo B, ha hecho un llamamiento a las empresas para que sirvan a una vocación superior y sean una fuerza del bien, desacreditando esencialmente el bien derivado de un intercambio en sí mismo.

Esencialmente, cualquier producto que mejore el bienestar humano, ya sea física o emocionalmente, tiene valor y debe considerarse un bien social. Por ejemplo, varias tiendas de comestibles venden ahora huevos ya pelados o frutas ya cortadas, lo que puede parecer innecesario para algunos, pero un regalo de Dios para quienes tienen una discapacidad asociada a la motricidad fina.

Lo que es bueno, y lo que tiene un impacto positivo, se basa en el individuo y la interacción. Y Branson debería ser consciente de este hecho, dado que los viajes espaciales también son considerados innecesarios por algunos, y sin embargo es capaz de cobrar 450.000 dólares por un billete para una experiencia única en la vida en un vuelo de Virgin Galactic.

Dado que estos vuelos son un uso fugaz de fondos privados, tienen un impacto medioambiental y el propósito social de los viajes espaciales ha sido un tema candente, la propia aventura empresarial de Branson parece contradictoria con su conexión con el Equipo B.

Se podría argumentar que los vuelos espaciales deberían sustituirse por asuntos sociales más urgentes, sobre todo porque el B Lab afirma que nuestro planeta está en peligro y que las empresas han desempeñado un «papel problemático» en nuestro bienestar general.

Siempre habrá compensaciones en cualquier sociedad basada en el mercado, y siempre habrá distintos niveles de desigualdad. Pero, dado que un mercado está formado por individuos que participan en un proceso de intercambio, la acción humana descentralizada siempre será un mejor determinante para el progreso de la sociedad que un plan centralizado y los dictados externos.

De hecho, sin la experimentación y la educación, poco se puede avanzar. Por ejemplo, muchos criticaron el coste del lanzamiento de SpaceX de Elon Musk, pero su misión personal está ahorrando a la NASA 500 millones de dólares al haber conseguido crear cohetes reutilizables.

Sin embargo, el B Lab no tiene reparos en oponerse abiertamente a las empresas que tradicionalmente cotizan en bolsa y a la búsqueda de beneficios basada en una pasión. Según el B Lab, las empresas deben centrarse en la sostenibilidad y la sociedad, y el Equipo B no sólo promueve su mantra moral entre los profesionales de la empresa, sino también entre los responsables políticos. En 2010, se aprobó una ley en Maryland para reconocer a las empresas benéficas y, desde entonces, este reconocimiento se ha extendido a más de la mitad de los estados de Estados Unidos.

Además, el B Lab no se centra únicamente en el mercado estadounidense. Tiene oficinas en Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de una asociación con el Sistema B en América Latina.

El movimiento B Lab ha logrado instituir estatutos de gobierno de las partes interesadas en 51 jurisdicciones de todo el mundo, «incluyendo Italia, Colombia, Francia, Perú, Ruanda, Uruguay, Ecuador, Columbia Británica y Canadá, así como en 44 estados de EE.UU., Puerto Rico y el Distrito de Columbia (Washington, D.C.)». Y, como declara el B Lab «Trabajando con otros movimientos, coaliciones, responsables políticos, activistas y organizaciones, y catalizando a nuestras partes interesadas -Corporaciones B certificadas, corporaciones benéficas y empresas que adoptan las normas del B Lab- podemos alcanzar nuestra visión».

Nótese, sin embargo, que la atención se centra en la visión de B Lab, no en la visión de un empresario, y el énfasis se pone en la adopción de las normas de B Lab, que las empresas deben evaluar, cumplir y pagar.

Para obtener el sello de aprobación de Corporación B y utilizar el logotipo de B Lab, las empresas deben someterse a una Evaluación de Impacto B, de pago por supuesto, y hay 5.000 empresas certificadas. Los principales actores del mercado de las corporaciones B suelen ser empresas de ropa sostenible de alta gama o de productos de salud y belleza, y una de las corporaciones B más reconocidas por su dedicación a los objetivos es Patagonia. Patagonia está tan arraigada a este movimiento que incluso ha creado su propio fondo de riesgo corporativo, Tin Shed Ventures, para promover ideas empresariales «responsables».

Cada vez son más las organizaciones que defienden la mentalidad de las partes interesadas y, recientemente, se ha puesto en marcha la red Imperative 21 para promover la empresa como actor social, no como productor de bienes. Imperative 21 «es una red dirigida por empresas que impulsa el cambio de los sistemas económicos» y representa a «más de 70.000 empresas, 20 millones de empleados, 6,6 billones de dólares de ingresos y 15 billones de dólares de activos gestionados».

Entre los actores destacados de esta red se encuentran: El B Lab y el Equipo B, Jefes Ejecutivos para Propósitos Corporativos (Chief Executives for Corporate Purpose, CECP), Futuro Común, Capitalismo Consciente y la Red de Inversión de Impacto Global (Common Future, Conscious Capitalism, The Global Impact Investing Network, GIIN), JUST Capital y Participant.

Lo que resulta bastante irónico de Imperative 21 es que, a pesar del propósito común de que las empresas tengan un impacto social, cada organización implicada tiene diferentes medios para financiar su causa, así como métodos de evaluación. Por ejemplo, las organizaciones de Corporaciones B se evalúan de acuerdo con unas 200 preguntas, mientras que las vinculadas al Capitalismo Consciente de John Mackey deben atenerse a cuatro principios; y para las afiliadas a GIIN, las métricas ASG son predominantemente, y no es de extrañar, respetadas.

La influencia de la supuesta industria del impacto es cada vez mayor, dado el interés de los consumidores por apoyar a las empresas que «hacen el bien» y la presión de los responsables políticos para que las empresas mejoren sus calificaciones ASG, en lo que colabora B Lab.

Sin embargo, el movimiento B Lab y el Imperativo 21 son preocupantes, ya que las empresas deberían limitarse a competir en función del valor que ofrecen, no de la virtud que estas organizaciones puedan defender.

Lo que es «correcto» o «incorrecto» tiende a ser subjetivo, depende de la situación e incluso es discutible. Por ejemplo, varias empresas han respondido a la revocación de Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo ofreciendo ayuda a los afectados por la nueva sentencia, lo que es alabado por algunos y ha recibido la reacción de otros.

Incluso cuando se trata del medio ambiente, hay mucho que debatir sobre lo que es «bueno» para la tierra y lo que es seguro para la sociedad. ¿Hay que poner límites a la agricultura, ya que es uno de los principales motores de la deforestación? ¿Deberían considerarse las turbinas eólicas dada la dificultad de reciclar las enormes aspas? ¿Deben evitarse los paneles solares porque contribuyen al efecto isla de calor que, según la EPA, provoca un aumento de los contaminantes atmosféricos y de las emisiones de gases de efecto invernadero?

Dado que las necesidades cambian, los intereses cambian y nuestra comprensión de cómo funciona el mundo cambia, es mejor permitir la máxima creatividad y flexibilidad para que las empresas puedan pivotar cuando sea necesario y centrarse en sus competencias básicas para los mercados a los que sirven.

Como consumidores, debemos apoyar a las empresas que aportan valor y no comprar los esquemas de etiquetamiento social; como inversores, debemos dirigir nuestros dólares hacia empresas que garanticen un rendimiento positivo y defender la primacía de los accionistas sobre las calificaciones ASG. Y resulta que el mercado de la inversión anti-ASG es en realidad bastante fuerte, como está descubriendo el empresario estadounidense Vivek Ramaswamy.

En cuanto a las empresas, hagan lo que mejor saben hacer y céntrese en la creación de valor con una mentalidad capitalista a largo plazo traten bien a sus empleados, atiendan a sus clientes, gestionen eficientemente sus operaciones, reinviertan estratégicamente y procuren ganar dinero- y tendrán un impacto positivo.

El éxito tiene un efecto indirecto y las empresas deben ser alabadas, no denunciadas, por su papel en la sociedad como simple empresa y nada más.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

La Dra. Kimberlee Josephson es profesora asociada de negocios en el Lebanon Valley College en Annville, Pensilvania, e investigadora del Consumer Choice Center .