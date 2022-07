Estados Unidos actualmente está en alerta tras la emisión de un informe que hizo la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad, ente que revisa las relaciones entre la nación nortemaricana y China. Allí se señaló, de forma preocupante, la compra por parte del conglomerado chino Fufeng Group de 370 hectáreas, a menos de 20 kilómetros de la Base de la Fuerza Aérea de Grand Forks, en Dakota del Norte. Esto, debido a la porosa relación que tienen ambas naciones, es percibido por facciones republicanas como una preocupación para la seguridad nacional.

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China (USCC, por sus siglas en inglés) expresó en el texto lo siguiente: «La ubicación del terreno cerca de la base es particularmente conveniente para monitorear los flujos de tráfico aéreo dentro y fuera de la base, entre otras preocupaciones relacionadas con la seguridad».

Lo que se indicó en el documento tiene sentido. De acuerdo con el portal CNBC, la Base de la Fuerza Aérea de Grand Forks es el hogar de algunos de los aviones no tripulados militares más sensibles del país. A su vez, es la sede de un nuevo centro de redes espaciales, que según un senador de Dakota del Norte maneja “la columna vertebral de todas las comunicaciones militares de Estados Unidos en todo el mundo”.

El panorama estadounidense es complicado por estos días. La Administración de Joe Biden ha tenido una serie de traspiés en el manejo de asuntos nacionales que han terminado por poner al país en una senda de escasez de productos y la mayor inflación en los últimos 40 años, entre otros problemas. Por lo tanto, la situación se agrava al tener a un rival económico y político comprando tierras en este territorio.

Sumado a la preocupación que ahora las tierras cultivables se compran cerca a bases militares, se encienden alertas por los vínculos de empresas chinas con corporaciones como las de Bill Gates. Esto es porque el creador de Microsfot está estrechamente relacionado con el Foro Económico Mundial, promotor del Gran Reseteo que incluye consignas como «no tendrás nada y serás feliz«.

Al respecto, el candidato a legislador Joe Kent hizo un llamado a capturar tierras que sean propiedad del Partido Comunista Chino. Asegura que son una amenaza a la seguridad nacional. También hace eco respecto a Bill Gates, promotor de reducir el consumo de carne, mientras en paralelo se ha convertido en el mayor propietario privado de tierra cultivable.

Seize every inch of ground owned by the CCP in the US, this is a major national security threat.

Gates’s land can be taken & he can be compensated under anti trust anti monopoly laws. Boytom line, we take the land, only farmers who want to feed Americans own US farm land. https://t.co/qrrSSumrb0

— Joe Kent for WA-3 (@joekent16jan19) July 11, 2022