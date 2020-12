Frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, advirtió que la pandemia del coronavirus no debe encaminar hacia un control social totalitario.

Si bien en su discurso no habló del «gran reseteo», sí lo hizo mediante redes sociales. Allí recalcó: «la libertad es fundamental para la dignidad humana» y recordó a las Naciones Unidas su rol en la defensa de la misma.

The pandemic must not lead to totalitarian social control or the abrogation of fundamental freedoms. Freedom is foundational to the UN and essential to human dignity.

Brazil🇧🇷 stands for freedom.

No to the “Great Reset”

My speech at UN session on Covid:https://t.co/mrxDVKXCSa pic.twitter.com/nxrEagxeEq

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) December 4, 2020