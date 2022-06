A través de una carta, el senador por Florida, Marco Rubio, pidió a autoridades estadounidenses activar la alerta roja de Interpol contra Nicolás Maduro, a raíz de la gira «euroasiática» que está haciendo desde la semana pasada. El funcionario recordó en su texto el historial del dictador venezolano y cita que este «es un criminal acusado de asociarse con organizaciones terroristas para utilizar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos».

De esta manera, el senador remarcó que el viaje del mandatario se convierte en una oportunidad para hacer que rinda cuentas. De por sí, Nicolás Maduro sale poco del país que dirige, al igual que muchos integrantes de su gabinete como Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Luego de los cargos judiciales que le atribuyó EE. UU. en 2020 relacionados a narcotráfico, Maduro se trasladó el año siguiente hasta México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A ese viaje se suma la actual gira «euroasiática» que carece de un cronograma público. Fuera de ambos eventos, no ha salido de Venezuela. Seguramente para resguardarse de algún tipo de represalia judicial.

Sen Rubio sent a letter to AG Merrick Garland & @SecMayorkas requesting they direct the U.S. National Central Bureau to immediately submit a request to @INTERPOL_HQ to publish a red notice for the provisional arrest and extradition of Nicolás Maduro.https://t.co/CrhxF2aFHa

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) June 13, 2022