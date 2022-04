Recién comenzada la guerra entre Ucrania y Rusia fueron varios los políticos de la región que confundieron los nombres de los países en conflicto. Si bien reflejó un problema educativo, sobre todo la falta de formación de los dirigentes latinoamericanos, en ese momento no generaban tanto revuelo los errores como ahora. Pero a más de dos meses de estar la guerra acaparando titulares, el presidente de Perú, Pedro Castillo, confundió a Ucrania con Croacia durante una intervención. ¿Ignorancia, despiste o cortina de humo?

La duda surge respecto a si fue realmente una confusión o si sirvió de distracción ante las recientes denuncias de corrupción en su contra, además del impacto negativo de su gestión en la economía y la propuesta presentada esta semana al Congreso para realizar una reforma constitucional que permita convocar a una consulta para cambiar la Constitución.

«La crisis se generalizó por la guerra entre Croacia y Rusia», señaló el mandatario peruano, luego de acusar a la pandemia del coronavirus de haber afectado la economía del país.

Lo dijo en una rueda de prensa en la que hablaba sobre la actividad agrícola. En ese momento mencionaba la crisis por la escasez de fertilizantes que se adquieren desde Rusia y cómo esto ha impactado a la agricultura peruana.

🇵🇪 | El Presidente peruano Pedro Castillo vuelve a equivocarse hoy durante un consejo de ministros descentralizado en el interior del país al señalar que hay una guerra entre Croacia y Rusia. pic.twitter.com/bHDuS5ll9R — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 27, 2022

¿Fue «Croacia» una cortina de humo de Castillo?

Sumado al descontento generado por el manejo económico de Castillo, quien tomó como referentes a los líderes socialistas de la región, pesa en su contra una acusación que en la opinión pública ha sido opacada por su aparente «confusión» entre Croacia y Ucrania.

Castillo ha sido acusado de encabezar una red criminal dentro del gobierno. Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, ratificó este miércoles su acusación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización con su exministro de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, dijo ante los legisladores.

Además, acusó al presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, de presionar para estos fines a Bruno Pacheco, quien fue secretario general de Palacio de Gobierno.

Pero esto ha pasado a segundo plano con la «confusión» de Castillo, logrando incluso que «Croacia» se volviera tendencia en las redes sociales. Ante los agricultores peruanos, el mandatario izquierdista se intentó excusar con la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, aunque desviando el foco de atención con su aparente desliz.

LA NOTICIA DEL DÍA es el testimonio de Karelim López contra la red criminal que, según manifiesta, encabeza Pedro Castillo. No caigamos en el juego de distraernos con vacancia de un alcalde, temas de farándula o Asamblea Constituyente. — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) April 27, 2022

En cuanto al coronavirus, no ha sido el virus en sí el que ha causado estragos en la economía sino las políticas implementadas por lo gobiernos para abordarlo. Basta con comparar las economías sudamericanas. Mientras Argentina optó por confinamientos prolongados, Brasil abrió su economía y desplazó a Argentina como principal exportador de carne en el mundo.

De hecho, Brasil no solo se recuperó sino que fue el primer país en la región que superó los niveles prepandémicos en cuanto al PIB. También rompió un récord histórico en junio de 2021 y luego en marzo de 2022 en cuanto al superávit de su balanza comercial, por cuanto las exportaciones superaron a las importaciones.

En cambio Perú ha optado por los confinamientos estrictos e incluso el control de la población. Es más, ya no es posible ni siquiera entrar a un supermercado sin tener tres dosis de la vacuna.

Mientras el resto del mundo y la región está optando por ampliar la libertad, desde eliminar mascarillas en espacios públicos (Colombia), en lugares cerrados (España) e incluso en aviones y transporte público (EE. UU.), Perú va en dirección contraria.

Ante la supresión de libertades y la contracción de la economía ha habido una ola de manifestaciones en contra de Pedro Castillo, incluso por parte de sus votantes, resultando en la muerte de al menos seis personas a causa de los choques con las fuerzas de seguridad.

Como tal, confundir a Croacia con Ucrania ha distraído a la población. A la par, ha potenciado la indignación en su contra. Pues Castillo hizo su campaña electoral con un lápiz, destacando su profesión de maestro, pero ha salido reprobado en geografía.