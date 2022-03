En medio del horror de los enfrentamientos en la guerra, surge la esperanza y la cooperación. Por eso hoy la tecnología brinda una solución para albergar a los 2,8 millones de refugiados ucranianos que han abandonado sus hogares, para huir de la invasión rusa que fue decretada por Vladímir Putin desde el pasado 24 de febrero. Para remediarlo, dos estudiantes de Harvard diseñaron una página cuyo propósito es poder acoger a los que escapan.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR la cifra total podría llegar a los cuatro millones de refugiados ucranianos y los 6,7 millones de desplazados internos si continúa el asedio ruso como hasta ahora. Al menos 15000 personas están durmiendo en estaciones subterráneas de tren que existen desde la era soviética para eludir los bombardeos, según reporta Bloomberg.

Para acoger a los refugiados, dos jóvenes de 18 y 19 años respectivamente crearon la página Ukraine Take Shelter. La información ya está disponible en 12 idiomas, luego que sus creadores pidieron ayuda para traducir la página a las lenguas que se hablan en los países que más refugiados reciben. Por ejemplo, Polonia ya ha recibido 1,7 millones de ucranianos, luego siguen Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y Alemania que ya ha podido ayudar a 300.000.

Dada la distancia, España está recibiendo a ucranianos en menor grado. Sin embargo, llegan. Solo en Asturias se recibió a un grupo especial de 86 ucranianos con discapacidad, 25 de ellos menores.

We just crossed 1,000 listings on https://t.co/Vb1ND7EShX ! 🎉 This is just the beginning…

La página Ukraine Take Shelter está destinada a acoger ucranianos y funcionará de forma similar a Airbnb. Esto evitaría la burocracia de llenar formularios y documentos para conseguir alojamiento. También, al igual que Uber, las personas que necesitan refugio activan su ubicación en el mapa. Solo que en lugar de un automóvil que llega a ellas, les aparecen opciones de dónde pueden hospedarse.

Entre otros beneficios también se habla de tener la opción de elegir el destino, cuántas personas necesitan hospedaje y si tienen alguna necesidad especial. Adicionalmente, tienen pueden acoger mascotas tanto junto a los refugiados como sin ellos. En caso que la persona no tenga espacio para recibir a los ucranianos, puede ofrecer cuidar a sus mascotas.

Gen. Z takes internet activism to the next level!

Harvard students @AviSchiffmann & @marcowaves created Ukraine Take Shelter. A website that connects refugees to hosts offering anything from their couch to their entire home for free. https://t.co/KqO0y2BQ5I

— Jillian Gonzales (@__jillgonzales) March 15, 2022